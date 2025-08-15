Jujuy entre las provincias en donde más subió el costo del changuito de supermercado

Comparando los valores absolutos al 27 de junio, los mayores aumentos se dieron en Catamarca (+$ 34.000), Corrientes (+$ 29.927), Jujuy (+$ 28.213) y La Rioja (+$ 23.139). Las provincias con menores aumentos fueron las patagónicas Tierra del Fuego (+$ 8.631), Neuquén (+$ 6.422), Río Negro (+$ 5.404) y Santa Cruz (+$ 4.997).

Un reciente informe privado ha puesto a la provincia de Jujuy en el foco de la suba de precios, al revelar que el costo para llenar un changuito de supermercado fue uno de los que más creció a nivel nacional. Según el relevamiento de la consultora Analytica, la provincia registró uno de los mayores aumentos porcentuales y absolutos en el país, lo que impacta directamente en el bolsillo de los jujeños.

Las regiones donde más subió el costo del changuito de supermercado fueron Jujuy (+3,9%), Catamarca (+2,5%) y Corrientes (+2,5%). Los menores incrementos se dieron en Misiones (+1,0%) y Santa Cruz (+0,7%).

Las provincias con el changuito más costoso incluyen a Santa Cruz ($ 769.319), Chubut ($ 759.467), Tierra del Fuego ($ 751.937) y Río Negro ($ 742.188).

Las provincias con la compra más económica son Formosa ($ 693.746), Chaco ($ 693.219) y Misiones ($ 691.579).

Comparando los valores absolutos al 27 de junio, los mayores aumentos se dieron en Catamarca (+$ 34.000), Corrientes (+$ 29.927), Jujuy (+$ 28.213) y La Rioja (+$ 23.139). Las provincias con menores aumentos fueron las patagónicas Tierra del Fuego (+$ 8.631), Neuquén (+$ 6.422), Río Negro (+$ 5.404) y Santa Cruz (+$ 4.997).

El pan lactal registró mayores aumentos en casi todas las provincias, por encima del 5%. Su aumento fue más moderado en Catamarca (+2,5%), La Rioja (+2,5%) y Jujuy (+2,9%). El precio del azúcar aumentó entre el 3% y 5% en casi todas las provincias. Excepciones incluyen Córdoba (+1,3%), San Luis (+1,6%), Santiago del Estero (+1,9%), Tucumán (+2,3%), San Juan (+7,6%) y Misiones (+7,6%).

El café instantáneo tuvo aumentos entre el 2% y 3% en la mayoría de las provincias. Se registró una menor suba en algunas patagónicas como Chubut (+0,6%), Santa Cruz (+0,3%) y Tierra del Fuego (+0,3%).

Las supremas de pollo empaquetadas tuvieron incrementos de entre el 3% y 5% en casi todas las provincias. Excepciones incluyen Chubut (+1,5%), Neuquén (+1,0%), Río Negro (+1,3%), Santa Cruz (+0,8%) y Tierra del Fuego (+1,6%).

La lata de choclo presentó reducciones de precio en la mayoría de las provincias. Los casos extremos se dieron en Chaco (-5,5%), San Juan (-4,3%) y Formosa (-3,4%).

El dulce de leche también tuvo una reducción de precios. Las mayores bajas se observaron en CABA (-4,5%), Chaco (-4,4%), Conurbano (-4,2%) y La Pampa (-4,2%). En las provincias que aumentó, lo hizo levemente, como en Córdoba (+0,3%), Interior de Buenos Aires (+0,2%), San Luis (+0,8%), Santiago (+0,8%) y Tucumán (+0,7%).