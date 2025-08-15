¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
15 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Informacion General

Jujuy entre las provincias en donde más subió el costo del changuito de supermercado

Un informe privado indica que donde más subió el costo del changuito de supermercado fueron Jujuy (+3,9%), Catamarca (+2,5%) y Corrientes (+2,5%). Los menores incrementos se dieron en Misiones (+1,0%) y Santa Cruz (+0,7%).

Viernes, 15 de agosto de 2025 17:06

Un reciente informe privado ha puesto a la provincia de Jujuy en el foco de la suba de precios, al revelar que el costo para llenar un changuito de supermercado fue uno de los que más creció a nivel nacional. Según el relevamiento de la consultora Analytica, la provincia registró uno de los mayores aumentos porcentuales y absolutos en el país, lo que impacta directamente en el bolsillo de los jujeños.

  • Las regiones donde más subió el costo del changuito de supermercado fueron Jujuy (+3,9%), Catamarca (+2,5%) y Corrientes (+2,5%). Los menores incrementos se dieron en Misiones (+1,0%) y Santa Cruz (+0,7%).
  • Las provincias con el changuito más costoso incluyen a Santa Cruz ($ 769.319), Chubut ($ 759.467), Tierra del Fuego ($ 751.937) y Río Negro ($ 742.188).
  • Las provincias con la compra más económica son Formosa ($ 693.746), Chaco ($ 693.219) y Misiones ($ 691.579).

Comparando los valores absolutos al 27 de junio, los mayores aumentos se dieron en Catamarca (+$ 34.000), Corrientes (+$ 29.927), Jujuy (+$ 28.213) y La Rioja (+$ 23.139). Las provincias con menores aumentos fueron las patagónicas Tierra del Fuego (+$ 8.631), Neuquén (+$ 6.422), Río Negro (+$ 5.404) y Santa Cruz (+$ 4.997).

Un reciente informe privado ha puesto a la provincia de Jujuy en el foco de la suba de precios, al revelar que el costo para llenar un changuito de supermercado fue uno de los que más creció a nivel nacional. Según el relevamiento de la consultora Analytica, la provincia registró uno de los mayores aumentos porcentuales y absolutos en el país, lo que impacta directamente en el bolsillo de los jujeños.

  • Las regiones donde más subió el costo del changuito de supermercado fueron Jujuy (+3,9%), Catamarca (+2,5%) y Corrientes (+2,5%). Los menores incrementos se dieron en Misiones (+1,0%) y Santa Cruz (+0,7%).
  • Las provincias con el changuito más costoso incluyen a Santa Cruz ($ 769.319), Chubut ($ 759.467), Tierra del Fuego ($ 751.937) y Río Negro ($ 742.188).
  • Las provincias con la compra más económica son Formosa ($ 693.746), Chaco ($ 693.219) y Misiones ($ 691.579).

Comparando los valores absolutos al 27 de junio, los mayores aumentos se dieron en Catamarca (+$ 34.000), Corrientes (+$ 29.927), Jujuy (+$ 28.213) y La Rioja (+$ 23.139). Las provincias con menores aumentos fueron las patagónicas Tierra del Fuego (+$ 8.631), Neuquén (+$ 6.422), Río Negro (+$ 5.404) y Santa Cruz (+$ 4.997).

El pan lactal registró mayores aumentos en casi todas las provincias, por encima del 5%. Su aumento fue más moderado en Catamarca (+2,5%), La Rioja (+2,5%) y Jujuy (+2,9%). El precio del azúcar aumentó entre el 3% y 5% en casi todas las provincias. Excepciones incluyen Córdoba (+1,3%), San Luis (+1,6%), Santiago del Estero (+1,9%), Tucumán (+2,3%), San Juan (+7,6%) y Misiones (+7,6%).

El café instantáneo tuvo aumentos entre el 2% y 3% en la mayoría de las provincias. Se registró una menor suba en algunas patagónicas como Chubut (+0,6%), Santa Cruz (+0,3%) y Tierra del Fuego (+0,3%).

Las supremas de pollo empaquetadas tuvieron incrementos de entre el 3% y 5% en casi todas las provincias. Excepciones incluyen Chubut (+1,5%), Neuquén (+1,0%), Río Negro (+1,3%), Santa Cruz (+0,8%) y Tierra del Fuego (+1,6%).

La lata de choclo presentó reducciones de precio en la mayoría de las provincias. Los casos extremos se dieron en Chaco (-5,5%), San Juan (-4,3%) y Formosa (-3,4%).

El dulce de leche también tuvo una reducción de precios. Las mayores bajas se observaron en CABA (-4,5%), Chaco (-4,4%), Conurbano (-4,2%) y La Pampa (-4,2%). En las provincias que aumentó, lo hizo levemente, como en Córdoba (+0,3%), Interior de Buenos Aires (+0,2%), San Luis (+0,8%), Santiago (+0,8%) y Tucumán (+0,7%).

