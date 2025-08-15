El consumo de huevo llegó a un nivel récord en la Argentina

La Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) informó que el consumo de huevo en el primer semestre de 2025 alcanzó la cifra histórica de 380 unidades per cápita y la producción en ese período fue de 384 huevos per cápita, un record histórico en la Argentina.

Mediante la incorporación de tecnología, ampliación y creación de nuevas granjas y nuevos sistemas de manejo, ya se producen más de 18.000 millones de huevos anuales en la Argentina, abasteciendo el mercado interno y exportando a más de 65 destinos.

Con casi 60.000.000 de ponedoras, el sector genera más de 30.000 empleos directos e indirectos en 18 provincias, con una facturación superior a los 2.200 millones de dólares y exportaciones que alcanzan los 50 millones de dólares. Se producen 571 huevos por segundo en todo en todo el país.

Desde CAPIA destacaron el “esfuerzo de los productores, ya que mas allá de fuerte demanda y la suba de insumos no han trasladado a precio final, muy por el contrario gracias al crecimiento de la oferta desde fines de abril a la fecha los precios que pagan a los productores han bajado entre 20 y 30%”.

Además, la entidad dijo que, “después de muchos años, vemos que en muchos lugares la baja de precio se transladó rapidamente al consumidor final, pasando de precios promedios del maple de 30 unidades a $9.000 en abril-mayo, a $6.500 en agosto".