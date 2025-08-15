Bullrich oficializó su candidatura a senadora

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, oficializó hoy su candidatura como senadora por la Ciudad de Buenos Aires, en la lista de La Libertad Avanza.

"Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro", escribió Bullrich en un posteo en su cuenta oficial de X.

Y siguió: "Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado".