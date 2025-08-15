¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
15 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

FNE 2025
Mañana en la Asociación Gaucha
fentanilo contaminado
candidaturas
Suba de precios
Precios
huevo
Cultura
FNE 2025
Mañana en la Asociación Gaucha
fentanilo contaminado
candidaturas
Suba de precios
Precios
huevo
Cultura

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Nacionales

Bullrich oficializó su candidatura a senadora

"Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar", dijo. 

Viernes, 15 de agosto de 2025 16:59

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, oficializó hoy su candidatura como senadora por la Ciudad de Buenos Aires, en la lista de La Libertad Avanza.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, oficializó hoy su candidatura como senadora por la Ciudad de Buenos Aires, en la lista de La Libertad Avanza.

"Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro", escribió Bullrich en un posteo en su cuenta oficial de X.

Y siguió: "Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD