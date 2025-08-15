Fentanilo contaminado: 'Vamos contra todos', advirtió la abogada de las víctimas en la causa judicial

Adriana Francese , abogada querellante en la causa judicial por las muertes vinculadas al fentanilo adulterado , manifestó que irá “contra todos” en el programa “Ensobrados” de Fabián Doman, en radio Splendid AM990, y brindó detalles sobre la investigación en curso. La letrada representa a varias familias afectadas, entre ellas la de Renato Nicolini , un joven de 18 años que falleció el 5 de mayo tras haber sido atendido en el Hospital Italiano de La Plata .

Adriana Francese, abogada querellante en la causa judicial por las muertes vinculadas al fentanilo adulterado, manifestó que irá “contra todos” en el programa “Ensobrados” de Fabián Doman, en radio Splendid AM990, y brindó detalles sobre la investigación en curso. La letrada representa a varias familias afectadas, entre ellas la de Renato Nicolini, un joven de 18 años que falleció el 5 de mayo tras haber sido atendido en el Hospital Italiano de La Plata.

En ese sentido, Francese afirmó: “Soy abogada de varias víctimas. En muchos casos hubo que allanar hospitales y clínicas para obtener la historia clínica y acceder a información”. Además, la abogada explicó que aún no hay comprobación judicial de la relación directa entre el fentanilo contaminado y las muertes y que “hasta el lunes que empiezan las pericias, no está comprobado nada. Se tiene que acreditar si el fentanilo pudo haber afectado la salud”.

Asimismo, Francese destacó que el Hospital Italiano de La Plata fue el primero en detectar irregularidades y realizar la denuncia: “Fue el único que dio aviso en tiempo y forma. La ANMAT recién actuó formalmente el 8 de mayo, y muchos de los casos, como el de Renato, ocurrieron antes”.

Al ser consultada sobre si podría haber nuevas muertes relacionadas con el lote adulterado, Francese manifestó: “No creo que sigan habiendo muertes por fentanilo luego de junio. La mayoría de los casos son de abril y mayo”.

Respecto a las responsabilidades legales, la abogada indicó que como querella avanzan contra todos los involucrados: “Vamos contra laboratorios, representantes, dueños, el proceso de fabricación y también contra la ANMAT, que no actuó a tiempo. Legalmente, como querella vamos contra todos”.

Sobre las recientes declaraciones públicas del empresario farmacéutico Diego Furfaro, Francese expresó: “Furfaro dice cosas que, si uno lee la causa, se da cuenta que está mintiendo. No sé quién le aconsejó salir a hablar”. Sin embargo, aclaró que no pidieron su detención: “Preferimos esperar a que se definan las pericias y la relación de causalidad”.

La letrada también resaltó el dolor y la frustración de las familias: “El enojo con los hospitales no es porque hayan usado el fentanilo, sino por la falta de comunicación. El producto estaba aprobado por ANMAT, pero nadie les avisó nada”.

Finalmente, la causa está en manos del Juzgado del doctor Krepler y el próximo lunes comenzarán las pericias clave del Cuerpo Médico Forense sobre las primeras 20 historias clínicas. La investigación busca determinar si el lote 3201 de fentanilo de la empresa HLV Pharma fue el causante de múltiples fallecimientos por contaminación.