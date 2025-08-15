Récord de inscriptos en el casting de la FNE

El casting para los shows de la Elección Provincial y Nacional se convirtieron en un verdadero despliegue de talento, con una participación masiva que superó todas las expectativas. Desde muy temprano cientos de chicos y chicas llegaron hasta Ciudad Cultural para participar de las audiciones. Los nervios y la alegría de poder vivir una experiencia única fueron protagonistas en una jornada fresca que quedará el recuerdo de muchos.

El casting para los shows de la Elección Provincial y Nacional se convirtieron en un verdadero despliegue de talento, con una participación masiva que superó todas las expectativas. Desde muy temprano cientos de chicos y chicas llegaron hasta Ciudad Cultural para participar de las audiciones. Los nervios y la alegría de poder vivir una experiencia única fueron protagonistas en una jornada fresca que quedará el recuerdo de muchos.

Según informó Martín Meyer, presidente del Ente Autárquico Permanente, solo este viernes se presentaron más de 500 jóvenes en el Centro de Innovación Educativa, un número que duplica a los 250 inscriptos del año pasado. "Para nosotros es un gusto que puedan venir, compartir junto con la familia", expresó Meyer

El objetivo del casting es encontrar una amplia gama de habilidades para enriquecer los espectáculos. "Se busca de todo un poco, cada uno de los chicos tiene una virtud y la idea es que la vengan a mostrar acá", señaló Meyer. La convocatoria atrajo a estudiantes con talentos en baile, canto y otras expresiones artísticas, mostrando la riqueza creativa de la juventud jujeña.

El casting en la capital finalizó este viernes, y los más de 500 inscriptos fueron evaluados por el equipo de producción.

Como parte de una iniciativa de inclusión, este sábado la búsqueda de talentos se traslada a la ciudad de Tilcara. A partir de las 10 de la mañana, se evaluará a los jóvenes de la región. Meyer explicó que este es un "plan piloto" que, de funcionar, se podría extender a otras regiones en futuras ediciones. La propuesta busca asegurar que la Fiesta Nacional de los Estudiantes sea un evento que realmente represente a toda la provincia.