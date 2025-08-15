Montebelli y Blasco, directo al corazón y a la nostalgia

Nancy Montebelli y Daniel Blasco demostraron ser unos enamorados de la música y nostálgicos de los años '70 y '80 interpretando a su manera una selección de temas de intérpretes icónicos de esas épocas que marcaron para siempre a quienes hoy superan los 50 años.

Nancy Montebelli y Daniel Blasco demostraron ser unos enamorados de la música y nostálgicos de los años '70 y '80 interpretando a su manera una selección de temas de intérpretes icónicos de esas épocas que marcaron para siempre a quienes hoy superan los 50 años.

Con Homenajes, el concierto íntimo que presentaron en la sala "Martín Raúl Galán" celebran inolvidables canciones de Bee Gees, ABBA, Frank Sinatra y Carpenters con las cuales provocaron emoción en el nostálgico público que dejó fluir las buenas vibras.

Como "Un compendio de los intérpretes y canciones que escribieron el libro de nuestra vida", sintetizaron la hora y media donde los recuerdos se sucedieron descontroladamente con cada interpretación y un estilo propio.

De Bee Gees hicieron dos obras románticas memorables: "How deeps is your love" y "Too much heaven"; eligieron también "Massachusetts" (uno de sus primeros éxitos antes de finalizar los '60) y cerraron con fragmentos enganchados de "Melody fair", "To love somebody" y "Run to me".

Con la selección de los hermanos Gibb donde el hilo conductor es el amor iniciaron su presentación, luego Blasco se destacaría haciendo su versión de la emotiva interpretación de Frank Sinatra en "Let me try again".

Leyendo la letra (que debería evitarlo) hizo el clásico "New York, Ney York"; posteriormente finalizó su actuación personal con un mix: "Fly me to the moon", "Come fly with me", "The world we knew", "Strangers in the night" y "My way".

Inmediatamente para no cortar el agradable ambiente creado con su voz, invita a su compañera con quien hace "That's life" (que llegó a más audiencia como parte de la banda sonora de la película "Joker") que es estrenado por una mujer, luego la haría Sinatra.

La segunda parte de Homenajes es prácticamente para ella luciéndose de entrada con "Fernando" de ABBA que lo interpreta en castellano, con "Chiquitita" logra que el público interactúe, y se atreve con "The winner take it all" (del disco "Super Trouper") agradando a los fans.

Con el archi popular ella también como que manifiesta "Gracias por la música" y concluye su pasión por los suecos con "Dancing queen", "Super trouper", "Mamma mía" y "Waterloo".

Aproximándose al final entregan de (The) Carpenters las melódicas y pegadizas composiciones "Superstar" y "We've only just bergan" ideales para la voz de Montebelli; en el repertorio no podía faltar la balada "Top of the world" con estilo country y "Jambalaya".

Sella el recuerdo al dúo (ante un público en absoluto silencio) con fragmentos de éxitos donde están "Ticket to ride", "Closet to you" y otros.

Para el cierre y despedida se dan el gusto de mostrar otra faceta de su pasión por cantar interpretando "Viva Jujuy" y agradeciendo el reconocimiento del público.