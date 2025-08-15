Palermo a la gran final

Sportivo Palermo le ganó a Defensores de Yuto 2 a 0 y otra vez jugará la final de Copa Jujuy Energía Viva de fútbol femenino. El encuentro en el "Complejo Municipal" fue controlado por Matías Sepúlveda.

Las "canarias" pegaron en el momento justo y jugarán su cuarta final del certamen que hace disputar el Gobierno de la provincia por cuarta vez, ante Atlético El Carmen, las últimas campeonas.

La primera mitad todo fue parejo, las chicas de la "naranja mecánica" manejaron por momentos mejor la pelota y generaron chance claras para ponerse en ventaja. Un centro cruzado encontró la cabeza de Barrios y la bocha se estrelló en el travesaño.

Las "canarias" llegaron con Galián, Villca, Paola Farfán, aunque no tuvieron la claridad suficiente, encontraron siempre bien parada la defensa local.

Pero en el complemento Sportivo Palermo salió con otra actitud, mejoró el manejo de la pelota, fue mucho más claro y a los 7 minutos se puso en ventaja. Galián recibió un centro desde la derecha, hizo una finta y de media vuelta remató fuerte, la bocha pegó en el travesaño e ingresó.

El 1 a 0 fue un golpe letal para Defensores de Yuto que se desordenó y lo terminó pagando caro, porque a los 11 minutos, Estefanía Villca definió sola luego de una serie de rebotes que le quedó siempre a una compañera.

Después Arteaga se perdió el tercero cuando ingresó sola por el medio y definió ancho.

Yuto intentó descontar pero le faltaron ideas claras, Palermo jugó con la desesperación de las locales y terminó festejando la clasificación.