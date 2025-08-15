¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
15 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

Virgen de Urkupiña
LIBERTADOR
Feria Medieval Jujuy
LIBERTADOR
La opinión
CASA DEL HORROR
San Pedro de Jujuy
Barrio Malvinas Argentinas
SALTA
LIBERTADOR
Virgen de Urkupiña
LIBERTADOR
Feria Medieval Jujuy
LIBERTADOR
La opinión
CASA DEL HORROR
San Pedro de Jujuy
Barrio Malvinas Argentinas
SALTA
LIBERTADOR

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Deportivo Wayra clasificó a cuartos

Las chicas sueñan con seguir avanzado en el campeonato.

Viernes, 15 de agosto de 2025 01:00

HUMAHUACA (Corresponsal). Luego de catorce fechas de la Liga Humahuaqueña de Fútbol ya se conocen los clasificados para los cuartos de final de la rama femenino de esta ciudad.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

HUMAHUACA (Corresponsal). Luego de catorce fechas de la Liga Humahuaqueña de Fútbol ya se conocen los clasificados para los cuartos de final de la rama femenino de esta ciudad.

Y uno de los equipos que viene por buen camino es deportivo Wayra, un club humilde que vino recorriendo el campeonato con altos y bajos, pero en los últimos encuentros dio qué hablar tras varias victorias y poder llegar a la instancia definitorio del "Anual".

Deportivo Wayra nació en el año 2021 después de la pandemia, logrando su primer título en ese mismo año levantando el trofeo del Torneo Clausura, a posterior las chicas también se consagraron campeonas en los torneos 23/24.

Luego participaron en el campeonato relámpago "Día de la Madre" y en el campeonato en la localidad de San Roque subiéndose al podio mayor, a todo esto se suma que salieron primeras en su zona con 33 puntos, lo que viene mostrando una buena performance para lo que va ser los cuartos de final.

Así se viene la definición de la mencionada competencia, donde las expectativas son enormes en cada uno de los clasificados buscará avanzar a las semifinales y posteriormente a la gran fin en las diferentes ramas. Es decir, comienza la fase más exigente y la ilusión es enorme.

La Liga Humahuauqueña de Fútbol tendrá tantos en masculino y femenino las instancias finales que van a ir dejando a los posibles campeones de esta temporada, que se estarán disputando en la cancha del Club Sportivo y la cancha del Super 45 en el barrio San José de la ciudad de Humahuaca, respectivamente, se informó.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD