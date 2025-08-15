Cruz corre en San Juan

Víctor Cruz se instala en San Juan. El atleta jujeño correrá este domingo una nueva edición de la prueba de trail "Tierra de Gigantes" con el objetivo de pelear los puestos de vanguardia. "Llegamos bien entrenado", apuntó.

El corredor larga en los 60 kilómetros "el año pasado salí a competir, después arme el team y me relajé, me dedique más al equipo, por eso este año opté por comenzar más tarde la pretemporada y cerrar el año corriendo, ya estamos de nuevo listo para competir".

Cruz viene de ganar en el Trail San Pedro durante los 35 km, "me sirvió para moverme un poco, el domingo corremos, entrene bien, tengo buenas expectativas, el haber corrido en San Pedro me dejó buenas sensaciones porque corrí sin molestias, con buen ritmo, eso me deja tranquilo".

El competidor no estará solo "el fin de semana el Team Cóndor se divide de Purmamarca, porque en San Juan también estará Cristian Atacó que hará los 24 kilómetros, Manuel Salas los 8 kilómetros, mientras que las chicas, van a competir en el Chicoana Trail", expresó agregando "Mariel Flores larga en los 21 km, Natalia Condori y Eliana Flores corren en los 14 km mientras que Nico Tolaba será de la partida en los 35 km", detalló.

Víctor Cruz dijo que "a lo largo del año trabajamos y mucho con todos los integrantes del equipo, siempre con el acompañamiento del Municipio de Purmamarca, por lo que agradecemos al Intendente Humberto López que nos permite estar presentes en las diferentes carreras".

Por último contó que "todos están en las mejores condiciones, entrenados al ciento por ciento, por lo que tienen las mismas chances de hacer podio, subirse en lo más alto o por lo menos terminar entre los tres mejores en sus respectivas categorías", finalizó Cruz.