Servicios municipales por el día no laborable del viernes 15

De cara al día no laborable del próximo 15 de agosto por la proximidad del 175° Aniversario del paso a la inmortalidad del Gral. José de San Martín la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de las distintas Secretarías, comunicó como funcionarán los servicios durante esa jornada.

Desde la Dirección de Higiene Urbana informaron que los servicios de recolección de residuos se realizarán de la siguiente manera:

La recolección dependiente del Municipio , tanto domiciliaria y servicios especiales será normal, mientras que la limpieza/barrido funcionará de manera reducida.

La empresa Limsa S.A. informó que la recolección de residuos domiciliaria, comercial, la recolección patógeno, el barrido en el micro centro y terminal, barrido manual, el mecánico y la recolección de malezas/ escombros funcionarán de manera normal

En tanto desde la Dirección Gral. de Tránsito y Transporte comunicaron a los usuarios de los Ascensores Urbanos que funcionarán de 8 a 20 hs.

En relación al estacionamiento tarifado, el mismo funcionará de manera Normal. Los Taxis funcionarán con tarifa 1, el servicio de Transporte Urbano prestará servicios con unidades reducidas

Desde la Dirección de Cementerios comunicaron que los horarios de atención durante todo el fin de semana, en las oficinas administrativas será de 8 a 13hs. y para visitas al campo santo de 8 a 18 hs.

Finalmente los mercados municipales, atenderán medio día.