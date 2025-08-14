¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
14 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

Alberto Fernádez
Eva De Dominici
Premios Ledesma
Javier Milei
Agua Potable Jujuy
Dipec
debate
Servicios
Alberto Fernádez
Eva De Dominici
Premios Ledesma
Javier Milei
Agua Potable Jujuy
Dipec
debate
Servicios

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

La inflación en Jujuy fue de 1,4% en el mes de julio

En un informe publicado por la DIPEC, indica que de julio del 2024 al mismo mes de este año, los precios se incrementaron un 35,6% en la provincia

Jueves, 14 de agosto de 2025 17:43

Según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC) la inflación en la provincia registró en julio de este año un aumento del 1,4% respecto al mes anterior. En la comparación interanual, la inflación alcanzó el 35,6%, mientras que en lo que va del año acumula un 17,1%.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC) la inflación en la provincia registró en julio de este año un aumento del 1,4% respecto al mes anterior. En la comparación interanual, la inflación alcanzó el 35,6%, mientras que en lo que va del año acumula un 17,1%.

 

Entre las divisiones que más subieron en el mes se destacan 

  • Enseñanza: +2,3%

  • Transporte: +2,0%

  • Vivienda, combustible y electricidad: +1,9%

  • Alimentación y bebidas que representa más de la mitad de la canasta, tuvo un incremento del 1,3%, con alzas en productos como pan mingón (+5,9%), yogurt con frutas (+11,9%) y dulce de leche (+2,7%).

En el desglose interanual, Enseñanza lideró las subas con un 77,4%, seguida por Otros gastos (+57,1%) y Vivienda, combustible y electricidad (+47,9%).

La inflación provincial se ubicó por debajo del promedio nacional (+1,9%) y del NOA (+1,7%) para el mismo período.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD