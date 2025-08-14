La inflación en Jujuy fue de 1,4% en el mes de julio

Según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC) la inflación en la provincia registró en julio de este año un aumento del 1,4% respecto al mes anterior. En la comparación interanual, la inflación alcanzó el 35,6% , mientras que en lo que va del año acumula un 17,1% .

Entre las divisiones que más subieron en el mes se destacan

Enseñanza: +2,3%

Transporte: +2,0%

Vivienda, combustible y electricidad: +1,9%

Alimentación y bebidas que representa más de la mitad de la canasta, tuvo un incremento del 1,3%, con alzas en productos como pan mingón (+5,9%), yogurt con frutas (+11,9%) y dulce de leche (+2,7%).

En el desglose interanual, Enseñanza lideró las subas con un 77,4%, seguida por Otros gastos (+57,1%) y Vivienda, combustible y electricidad (+47,9%).

La inflación provincial se ubicó por debajo del promedio nacional (+1,9%) y del NOA (+1,7%) para el mismo período.