Hallazgo histórico: una desconocida carta de San Martín revela nuevos detalles de la independencia sudamericana

La carta, fechada el 19 de marzo de 1827 en Bruselas, Bélgica, fue localizada en los archivos de la Universidad de Aberdeen, en Escocia. Este hallazgo motivó el inicio de una investigación destinada a revisar aspectos clave de la historia sudamericana.

El descubrimiento fue fruto de la colaboración entre investigadores argentinos y escoceses, con el apoyo de los fideicomisarios de Mar Estate, el Duque de Fife y las Colecciones Universitarias de Aberdeen.

Especialistas señalaron que este documento “aporta una perspectiva renovada sobre las conexiones transatlánticas y las relaciones personales que influyeron en la lucha por la independencia en América del Sur a principios del siglo XIX”. Así, el hallazgo pone en evidencia la participación del Reino Unido en los procesos independentistas de la región y destapa la existencia de lazos políticos poco conocidos entre ambos continentes.

Además, se anunció que próximamente se publicarán informes y análisis sobre los documentos encontrados, que estarán disponibles para toda la comunidad. “Nos llena de orgullo haber dado a conocer una nueva fuente de información histórica sobre el General José de San Martín y el movimiento independentista latinoamericano en su conjunto”, expresaron los investigadores.

En el contenido de la carta, San Martín presenta al General William Miller ante el Conde de Fife, destacando su valentía y describiéndolo como un “compatriota” que “le debe a América una parte nada menor de su independencia y el recuerdo de los servicios que le he prestado, incluso derramando su sangre en más de una ocasión”.