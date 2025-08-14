¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
14 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

Guerra Rusia-Ucrania
Uruguay
thelma
Bolivia
Julieta Prandi
Gimnasia de Jujuy
Milei
Julieta Prandi
joven jujeña
Historia
Guerra Rusia-Ucrania
Uruguay
thelma
Bolivia
Julieta Prandi
Gimnasia de Jujuy
Milei
Julieta Prandi
joven jujeña
Historia

DÓLAR OFICIAL

$1325.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2186.25

DÓLAR BLUE

$1330.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Gimnasia y Esgrima celebra el día del niño con ingreso gratis para los menores de 12 años

La cita es este domingo cuando el lobo reciba en su estadio a Chaco For Ever.

Jueves, 14 de agosto de 2025 10:20

En este domingo, ocasión especial por el Día del Niño, el club Gimnasia y Esgrima de Jujuy se suma a los festejos con una promoción especial, los niños menores de 12 años prodrán ingresar gratis para ver en encuentro contra Chaco For Ever.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En este domingo, ocasión especial por el Día del Niño, el club Gimnasia y Esgrima de Jujuy se suma a los festejos con una promoción especial, los niños menores de 12 años prodrán ingresar gratis para ver en encuentro contra Chaco For Ever.

Entonces cualquier persona, sea socio o no, que compre su entrada podrá entrar con un menos de 12 años sin costo adicional.

Recordemos que también este domingo se llevará a cabo una jorndad solidaria por el Día del Niño, en las puertas del estadio estarán los puntos de recepción para que la gente acerque su juguete nuevo o en buen estado, esto será para los niños que están internados en el Hospital Materno Infantil.

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD