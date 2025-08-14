Gimnasia y Esgrima celebra el día del niño con ingreso gratis para los menores de 12 años

En este domingo, ocasión especial por el Día del Niño, el club Gimnasia y Esgrima de Jujuy se suma a los festejos con una promoción especial, los niños menores de 12 años prodrán ingresar gratis para ver en encuentro contra Chaco For Ever.

Entonces cualquier persona, sea socio o no, que compre su entrada podrá entrar con un menos de 12 años sin costo adicional.

Recordemos que también este domingo se llevará a cabo una jorndad solidaria por el Día del Niño, en las puertas del estadio estarán los puntos de recepción para que la gente acerque su juguete nuevo o en buen estado, esto será para los niños que están internados en el Hospital Materno Infantil.