Un centenar de jugadores en 2º etapa del Circuito

Gran convocatoria de jugadores tuvo la 1° Fecha de la Segunda Etapa del Circuito Provincial Jujeño de Tenis de Mesa disputada recientemente en el Paseo de Compras "La Bodega" de la ciudad de Perico. Ciento tres jugadores procedentes de distintas localidades de Jujuy más tres de la Provincia de Salta dijeron "presente" en el certamen deportivo que crece a pasos agigantados.

La larga jornada competitiva en la ciudad "tabacalera" significó el reinicio de las actividades de la Asociación de Tenis de Mesa de Jujuy luego de un breve receso con motivo del Campeonato Argentino de Menores y Todo Competidor realizado en Rosario (Santa Fe) y de los Juegos Provinciales Forja en menores y adultos.

Las principales posiciones en las diferentes categorías puestas en juego en esta primera fecha, son las siguientes, en Primera el ganador fue Lautaro Aguaysol (Libertador), 2° Maciel Farfán (Perico), 3° Ana Zapatero Heit (Libertador) y 4° Martín Zapatero Heit (Libertador).

En Segunda, se impuso Diego Ballay (Perico), 2° Lautaro Cabrera (San Pedro), 3° Valentino Pini (San Pedro) y 4° Esteban Peralta (El Carmen).

En Tercera, el vencedor fue Joel Sabarza Mealla (Perico), 2° Clarita Arena (San Salvador), 3° Federico Baronio (San Salvador) y 4° David Moyata (San Salvador).

En Cuarta, el mejor fue Álvaro Bejarano (San Pedro), 2° Camilo Soto Juárez (Perico), 3° Gian Guillén (El Carmen) y 4° Kevin Astudillo (El Carmen).

Las localidades que estuvieron representadas en esta 1° fecha fueron San Salvador, Santa Catalina, Monterrico, Palpalá, El Carmen, San Pedro, Libertador, Perico y los jugadores que llegaron fueron de Salta capital y también de Rosario de la Frontera.

Aprovechando la oportunidad, la Asociación Jujeña de Tenis de Mesa donó material de entrenamiento (redes y pelotas) a los referentes de cada localidad donde hay escuelas de desarrollo de la disciplina en Jujuy a fin de continuar creciendo en el trabajo con menores y adultos en este deporte. Esta donación se hizo con recursos propios de la entidad deportiva.

El envión de competencia que vienen teniendo los jóvenes y adultos es importante para los diferentes clasificatorios que restan disputarse en este tramo final del año. Por eso es que esta parte será fundamental en lograr consolidar un nivel que le termine dando alegrías y a la hora del balance general pueda ser superlativo en relación a anteriores temporadas.

Ahora bien la práctica y el perfeccionamiento durante la semana y previo a cada certamen será un punto de inflexión para sostener una performance que le permita soñar a los grande y en algunos casos especiales tener chances de ser parte de la convocatoria del selectivo nacional en torneos.