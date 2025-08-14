Todo listo para el 58º Nacional de Veteranas

Todo preparado para recibir la 58º edición del Nacional de Hockey de veteranas sobre Césped. El sábado a las 8.30 se realiza el acto inaugural y a las 9 se juegan los primeros encuentros en cancha de Suri Rugby Club de Alto Comedero.

Todo preparado para recibir la 58º edición del Nacional de Hockey de veteranas sobre Césped. El sábado a las 8.30 se realiza el acto inaugural y a las 9 se juegan los primeros encuentros en cancha de Suri Rugby Club de Alto Comedero.

Durante la conferencia de prensa desarrollada en "Culturarte", Daniela Malinar, Vicepresidente de la Unión Argentina de Veteranas de Hockey y directiva de Las Dinos, el equipo del Golf Club La Esperanza anfitriones, destacó que "desde el año pasado venimos trabajando para este importante torneo".

La dirigente estuvo acompañada por Luis Calvetti, Secretario de Deportes de la provincia; Diego Valdecantos, Secretario de Turismo y Pablo Molouny, presidente de Suri.

"Está todo preparado, todo listo, solo ultimando detalles, pero listas para recibir a la gente que va llegando, que va disfrutando de nuestra provincia", sostuvo ante diario El Tribuno de Jujuy agregando "serán dos jornadas hermosas de deporte y alegría".

Daniela Malinar dio detalles de cómo serán las dos jornadas "el sábado comenzamos a las 8.30 con el acto inaugural y el homenaje a dos compañeras, Marta Malinar y Sofía Genio, luego comienzan los partidos desde las 9 hasta las 18 en jornada completa, lo mismo que el domingo ya con la entrega de premios".

Habrá tres categorías "una modalidad competitiva que son de más de 35 años reciben premios, el resto reciben una medalla de participación para las categorías más 45 y más 60 años".

Por otro lado remarcó el importante apoyo desde el Gobierno de la provincia "es tremendo, nosotros venimos trabajando desde antes de ir al encuentro del año pasado, tratando de ir consiguiendo la cancha, en octubre confirmamos el escenario durante el certamen de Rosario y desde ahí trabajamos con turismo, cultura y deporte, la verdad una ayuda incalculable, porque estuvieron a nuestro lado desde el primer momento consiguiendo cosas que por ahí como equipo solo no podíamos llegar a conseguir", subrayó.

Por su parte Luis Calvetti destacó que "en este caso vamos a acompañar a las veteranas de hockey, el equipo de Las Dino, que se pusieron toda la gestión al hombro en conjunto con la Secretaría de Turismo, Suri, Secretaria de Deportes y pusieron traccionar un Nacional".

El Secretario de Deportes dijo que "vamos a tener más de 25 equipos, más de 200 personas con sus familias que van a estar visitando nuestra hermosa provincia".