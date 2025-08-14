Quintana: "Siempre hay presión porque esto es Gimnasia"

Gimnasia y Esgrima no pierde su horizonte y ya está mentalizado en el partido del domingo ante Chaco For Ever en el "23 de Agosto" desde las 16.30. "Hay que ganar de local, ganar de visitante, son ocho fechas que quedan y tenemos que ganar la mayor cantidad de puntos para lograr el objetivo", apuntó Alejandro Quintana.

El atacante del "lobo" sabe que luego del empate en Santiago del Estero dónde se perdió la punta "hay que tratar de tomarlo con calma, corregir en la semana y las ocasiones que tenemos tratar de concretarlas para luchar contra cualquier adversidad", remarcó.

El "Barba", reconoció que todos "nos salen a jugar como una final del mundo todos los partidos y nosotros tenemos que afrontarlo de esa manera, ellos dan ese plus", opinó, sin embargo se refirió a algunos fallos de los jueces que dejan dudas "esas situaciones que siempre se inclina la balanza para el otro lado también nos cuesta, estás jugando contra más de doce jugadores muchas veces, pero venimos de visitante, hicimos un viaje largo, nos plantamos, algo que demostramos durante todo el torneo que nos plantamos en cualquier lado y eso es positivo, todavía nos falta jugar contra todos los que están con nosotros ahí arriba así que va a estar lindo".

Luego de las palabras del DT Matías Módolo sobre la presión que tiene el equipo al estar peleando arriba, Quintana sostuvo que "obviamente la presión está, la presión seguirá estando arriba, abajo, mitad de tabla porque esto es Gimnasia y Esgrima, sabemos que el club hacía mucho tiempo no estaba en la posición que está hoy en día y cada vez te exigen más, independientemente que parecen que se olvidan que hace mucho tiempo no pasaba esto, pero lo siento como una linda presión, estamos haciendo nuevamente historia en el club porque estamos arriba después de mucho tiempo y ojalá podamos coronarlo de la mejor manera", subrayó.

Igual, la sensación sobre el punto ante Mitre sigue siendo la misma "que podríamos haber traído algo más, por momentos nos faltó ahí concretar de la mejor manera de tres cuartos hacia adelante, pero se dio de esa manera, manejamos el partido en el primer tiempo por momentos, después todo el segundo tiempo fue nuestro, se dio de esa manera y por suerte nos llevamos algo".

Alejandro Quintana es uno de los goleadores del equipo con siete festejos, haber marcado "me pone feliz, lo venía buscando", dijo el delantero que se perfila para reemplazar al expulsado Menéndez.