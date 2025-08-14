Clasificó la Liga del Ramal

Liga del Ramal avanzó de ronda en la Copa País al vencer a la Liga Jujeña 8 a 7 por penales tras el empate 3 a 3.
El encuentro se jugó en el estadio "Visera de Cemento" de San Pedro de Jujuy.
Elías, Flores y Méndez, para los locales, Durán, Arroyo y Marcial para la visita.
En los penales, del Ramal se impuso con M Lucero, Gallardo, L. Lucero, Fanola, Méndez, Franco, Ponce y Córdoba.