13 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Informacion General

CAJUTAC presentó una propuesta dirigida a sus socios en colaboración con el Banco Comafi

Nuevas herramientas financieras como el leasing y el prendario, destinadas a facilitar la renovación de flotas y ofrecer beneficios impositivos para el sector del transporte de cargas en Jujuy.

Miércoles, 13 de agosto de 2025 20:13

En la tarde del miércoles, CAJUTAC presentó una propuesta dirigida a sus socios en colaboración con el Banco Comafi. La iniciativa incluye herramientas financieras como el sistema de leasing y el prendario, pensadas para facilitar la renovación de la flota de los asociados de la Cámara Jujeña de Transporte Automotor de Cargas.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Juan Sánchez gerente de CAJUTAC, nos comentó que estos sistemas son beneficiosos y que ya se aplican en varios países. Sin embargo, en Argentina no se habían consolidado debido a la inestabilidad económica. “Hoy, con una economía un poco más estabilizada, los bancos han vuelto a ofrecer créditos, y con ello también herramientas como el leasing”, expresó Sánchez. “El leasing es una herramienta financiera muy útil, tanto desde el punto de vista impositivo como para la adquisición de vehículos. Permite que las cuotas sean deducibles del impuesto a las ganancias, lo cual es altamente positivo para el transportista”, agregó.

Además, desde el Banco Comafi destacan que ofrecen un servicio más personalizado para los socios de CAJUTAC.

Por su parte, Juan José Pietra, gerente zonal del Banco Comafi, explicó que el objetivo de la reunión con clientes y potenciales usuarios fue presentar formalmente al banco, que lleva seis años trabajando para expandir su presencia en la zona de influencia de San Salvador de Jujuy, acompañando a las PYMES y acercándoles diversas herramientas financieras.

¿Qué es el leasing?

El leasing es un sistema de financiamiento mediante el cual una persona o empresa puede utilizar un bien (como un vehículo, maquinaria o equipo) durante un período determinado, pagando cuotas periódicas. A diferencia de un crédito tradicional, el bien no se adquiere de inmediato, sino que se alquila con la opción de compra al finalizar el contrato.

