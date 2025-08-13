¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

13 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Historias de superación
Jubilados
Gaza
Abra Pampa
Ledesma
Matías Jurado
Historias de superación
Jubilados
Gaza
Abra Pampa
Ledesma
Matías Jurado

Informacion General

Ledesma fue distinguida como la Mejor Empresa Agroproductiva de Argentina en los Premios Fortuna 2025

La compañía recibió el galardón por su desempeño en el sector agroindustrial, destacando su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y el trabajo en equipo. 

Miércoles, 13 de agosto de 2025 18:16

En una ceremonia realizada este martes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Grupo Ledesma fue reconocido con el Premio Fortuna 2025 como la Mejor Empresa Agroproductiva de Argentina. El evento, organizado por la Revista Fortuna de Editorial Perfil SA, distingue anualmente a las compañías más destacadas en diversos rubros de la actividad empresarial nacional.

Carlos Blaquier, miembro del Comité Ejecutivo de Ledesma, y Eduardo Nougues, director de Asuntos Institucionales y Legales, recibieron el premio de manos de Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). Durante su discurso, Blaquier agradeció el reconocimiento y destacó los desafíos que enfrenta el sector: "Nuestra industria debe ser eficiente, productiva, innovadora y sostenible. Para lograrlo, es clave la articulación entre empresas, Estado y sociedad, mejorando infraestructura y promoviendo inversiones".

Además, Blaquier resaltó el modelo de sostenibilidad de la empresa: "La verdadera competitividad se construye cuidando el ambiente, desarrollando nuestras comunidades y mirando al futuro con optimismo". Por su parte, Nougues dedicó el premio a los colaboradores de Ledesma: "Este reconocimiento es para nuestra gente, que con su esfuerzo y talento hace posible que sigamos creciendo y aportando valor al país".

Los Premios Fortuna cumplen 20 años distinguiendo a las empresas más sobresalientes de Argentina en sectores como el alimenticio, energético, automotriz, telecomunicaciones y bancario. Este año, Ledesma se consolida como referente del agro argentino, reforzando su compromiso con la innovación y el desarrollo sostenible.

Martín Rappallini (Pte UIA), Carlos Blaquier y Eduardo Nougues de Ledesma

