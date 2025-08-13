Los jubilados se movilizan en el Congreso ante un fuerte operativo policial

Organizaciones de jubilados se movilizaban esta tarde en las inmediaciones del Congreso ante un fuerte operativo policial dispuesto por el Ministerio de Seguridad y la administración porteña.

A las protestas tradicionales de cada miércoles se sumaba el rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley que establecía aumentos para el sector previsional y la extensión de la moratoria.