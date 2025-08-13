¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Historias de superación
Jubilados
Gaza
Abra Pampa
Ledesma
Matías Jurado
Nacionales

Los jubilados se movilizan en el Congreso ante un fuerte operativo policial

Jubilados se movilizan frente al Congreso en repudio al veto de Milei a la ley de aumentos y moratoria, en medio de un fuerte operativo policial.

Miércoles, 13 de agosto de 2025 17:01

Organizaciones de jubilados se movilizaban esta tarde en las inmediaciones del Congreso ante un fuerte operativo policial dispuesto por el Ministerio de Seguridad y la administración porteña.

Organizaciones de jubilados se movilizaban esta tarde en las inmediaciones del Congreso ante un fuerte operativo policial dispuesto por el Ministerio de Seguridad y la administración porteña.

A las protestas tradicionales de cada miércoles se sumaba el rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley que establecía aumentos para el sector previsional y la extensión de la moratoria.

