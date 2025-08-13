Jujeños se coronaron en tierras salteñas

Buenos resultados para dos jujeños, pupilos del reconocido profesor Espartaco Posse Varela, que se presentaron en la vecina provincia de Salta poniendo a prueba su habilidad intelectual en certámenes de ajedrez.

Exhibiendo los trofeos logrados, los trebejistas Jorge Krum Vélez y Lisandro Rodríguez se presentaron en nuestra redacción donde nos contaron las sensaciones de triunfar en terreno salteño.

El torneo de ajedrez en mención se desarrolló en la localidad de San Lorenzo en la provincia de Salta.

"Estoy muy contento por el desempeño de mis alumnos", comentó el entrenador Posse Varela, sacando pecho por lo hecho por los suyos.

También, lleno de orgullo el experimentado trebejista dijo: "Tengo uno de los mejores tableros de la región en sub 16", es que en esa categoría, Lisandro Rodríguez alcanzó el primer puesto.

Justamente el joven jugador tomo la palabra y destacó a su entrenador: "El profesor me ayudó mucho durante el torneo, el certamen fue muy psicológico y ahí es donde me sirvió mucho el apoyo de él en los ratos de frustración, de enojo",

En cuanto a la competencia, a los rivales, Rodríguez manifestó: "Estuvimos todos al mismo nivel, un gran nivel".

Por su lado, también con sus trofeos y medallas sobre la mesa, Jorge Krum Vélez se mostró feliz por lo conseguido en Salta. El niño en la categoría sub 10 alcanzó en primer puesto destacándose como mejor analista. En una competencia intelectual que consiste en enfrentar un tablero y determinar las tres formas diferentes de dar jaque mate en dos movimientos.

Al finalizar la entrevista, el profesor Espartaco Posse Varela invitó a los interesados a sumarse a la escuela de ajedrez que conduce y que funciona martes y jueves de 17 a 21 y también los fines de semana, específicamente los sábados de 9.30 y 12 en el Club Atlético Gorriti.