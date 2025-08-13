Argentina, campeón por primera vez

Vencieron 2-1 a Alemania y lograron por primera vez la medalla de oro, coronando un torneo perfecto que reafirma su lugar entre las potencias mundiales.

Vencieron 2-1 a Alemania y lograron por primera vez la medalla de oro, coronando un torneo perfecto que reafirma su lugar entre las potencias mundiales.

El camino al título fue impecable, ya que en la fase de grupos, el equipo dirigido por Leticia Brunati cerró con puntaje ideal tras derrotar 2-0 a Portugal, Croacia y China. En cuartos de final, superó con autoridad 2-0 a Vietnam, ratificando su solidez y regularidad.

El gran desafío llegó en semifinales ante España, campeón europeo, en un duelo que replicó la intensidad de las finales mundialistas. Argentina se impuso en el primer set por 20:15, perdió el segundo por 14:15 y desató su jerarquía en los shoot-out para ganar 6:4, con actuaciones clave de Zoe Turnes y Alma Molina.

En la final, Alemania volvió a cruzarse en el camino, como en la definición del último Mundial, pero esta vez el desenlace fue distinto. Las europeas se llevaron el primer set 20:14, pero la reacción “albiceleste” fue contundente: defensa ajustada, eficacia en ataque y un segundo parcial de 22:12 que igualó la serie.

En los shoot-out, la efectividad argentina fue absoluta: 7-2 y una celebración que quedará marcada para siempre. La conquista en Chengdu se suma a las medallas logradas en ediciones anteriores: plata en Wroclaw 2017 y bronce en Birmingham 2022.

El plantel campeón estuvo compuesto por: Constanza Suárez (arquera); Fiorella Corimberto, Florencia Gallo y Agostina Arcajo (laterales); Gisella Bonomi y Zoe Turnes (pívots); Lucila Balsas (especialista); y Luciana Scordamaglia, Giuliana Gamba y Alma Molina (defensoras). Cuerpo técnico: Leticia Brunati (DT), Celeste Meccia (asistente), Andrés Sanz (PF) y Andrés Etienne (kinesiólogo).