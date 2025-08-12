Vélez Sarsfield se presenta frente a Fortaleza en Brasil

Vélez, de capa caída en el Torneo Clausura, visitará hoy a Fortaleza de Brasil en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Vélez, de capa caída en el Torneo Clausura, visitará hoy a Fortaleza de Brasil en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El encuentro se disputará en el estadio "Governador Castelo", desde las 19 horas, con el arbitraje del paraguayo Derlis López mientras que su compatriota José Villagra estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de Fox Sports.

El equipo del entrenador Guillermo Barros Schelotto viene de perder 1-0 con San Lorenzo, en condición de visitante, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Los de Liniers acumulan tres partidos sin ganar y acumula cinco unidades en lo que va del campeonato.

En relación con la derrota ante el "ciclón", el director técnico haría una sola modificación: el retorno de Tomás Galván al mediocampo en lugar del juvenil Tobías Andrada.

Por su parte, el equipo de Renato Paiva viene de perder 5-0 con el Botafogo, en condición de local, por la fecha 19 del Brasileirao.