Pasó la 9º fecha de una atractiva competencia

Concluyó la 9º fecha del Torneo Clausura 2025, que organiza la Liga del Ramal en Primera y Cuarta División.

En la cancha del Club Río Negro Chalicán, el dueño de casa recibió la visita de Río Grande de Las Mendieta con quién igualó 3 a 3 bajo el control de Emilio Chocobar. En Cuarta División, el "azucarero" se impuso 4 a 1.

En el "Fortín de barrio Belgrano", Tiro y Gimnasia superó 1 a 0 a Atlético El Polo con el arbitraje de Víctor Cardozo. En Cuarta División, el "lobo" sampedreño ganó 4 a 2.

También en el predio de Atlético Providencia, el local goleó 4 a 0 a Atlético La Merced donde el juez fue Matías Sepúlveda. En Cuarta División, La Merced triunfó por 3 a 1.

Y en el estadio "Visera de Cemento", Atlético San Pedro goleó por 5 a 1 al Club Parapetí, duelo dirigido por Ezequiel Campbell. Los goles de los "millonarios" fueron obra de Gurrieri, Lucero que anotó un "doblete", Chauque y Ponce. En Cuarta División, Atlético San Pedro ganó por 5 a 3.

Es importante recordar que quedó pendiente, el partido que debían disputar entre Pumitas de Santa Clara vs Atlético La Esperanza.

En esta oportunidad el que cumplió la respectiva fecha libre fue el Club Independiente.