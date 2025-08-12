Los Juegos Forja se viven a pleno

La provincia vive a pleno el desarrollo de los Juegos Forja 2025. Una verdadera fiesta del deporte que en las últimas dos semanas desplegó instancias clasificatorias en múltiples disciplinas, tanto en etapas regionales como provinciales.

"Seguimos avanzando con lo planificado desde la Secretaría de Deportes y el fuerte impulso de nuestro gobernador Carlos Sadir, con el objetivo de definir a nuestros representantes para los próximos Juegos Nacionales Evita", destacó Leandro Calvetti.

El director de Deporte Infantojuvenil contó que "el fin de semana la acción se concentró con la clasificación provincial de natación en el Complejo Che-Il, donde jóvenes talentos de distintas regiones demostraron su potencial en cada estilo, y el provincial de judo llevado a cabo en Atlético Independiente, con luchas de gran nivel técnico".

Además "en la misma jornada, se disputaron partidos decisivos del futsal en su instancia regional, Valles, desarrollados en el predio Hugo Conde del parque San Martín, en un trabajo conjunto entre la Dirección de Deportes de la comuna capitalina", detalló agregando "en Gorriti se realizó la clasificación provincial de gimnasia artística y se sumaron más disciplinas como ser taekwondo en Sociedad Obrera, y el tiro con aire comprimido con carabina 4,5 en el GAM 5, sumando así más clasificados a la etapa nacional".

Desde la Secretaría de Deportes de la Provincia se destacó la magnitud y el alcance federal de los Juegos Forja.