El Trail de San Pedro se vivió con casi mil atletas

Con alrededor de mil atletas de todo el NOA, se vivió la primera edición del Trail San Pedro en el predio "Tierra Brava". Estuvo presente el intendente Julio Bravo acompañado por el gobernador de la provincia, Carlos Sadir.

Organizado por la comuna y el Gobierno provincial, fueron cuatro distancias, 7 kilómetros, 14 kilómetros, 21 kilómetros y por primera vez los 35 kilómetros que tuvo una muy buena convocatoria con un alto nivel de corredores tanto en damas como caballeros que hicieron buenos tiempos quedando como ganador Víctor Cruz y Luciana Mamani.

Luego de la jornada, Ariel Bravo se mostró "muy contento, se vivió una fiesta, muy buena cantidad de gente que llegó a nuestra ciudad para decir presente en esta importante prueba, vino el gobernador Carlos Sadir, estuvo el intendente Julio Bravo, casi mil competidores de todo el NOA, Tucumán, Salta, Jujuy, muy bueno por ser la primera vez".

El secretario de Desarrollo Humano remarcó el "trabajo articulado", que hubo y fue "muy bueno entre el Gobierno de la provincia y el municipio, contamos con maquinaria, personal, la colaboración de la Policía de la provincia, Same, Bomberos, fue un evento muy grande que queremos que quede como una fecha fija a lo largo de cada año".

A su tiempo Luis Calvetti contó que "fue una experiencia muy buena la que vivimos en 'Tierra Brava' aquí en San Pedro, primero agradecerle al intendente Julio Bravo y todo su equipo municipal por todo el trabajo, el codo a codo es muy importante para nosotros y eso quedó a la vista porque salió muy bueno".

Calvetti ponderó el importante acompañamiento del gobernador Carlos Sadir, "nos permite seguir impulsando todos los deportes, en especial el trail sabiendo que en otras provincias es tan caro, nuestros deportistas deben viajar a Tucumán, Córdoba, Salta, sumado a los gastos de traslado la inscripción".

Al finalizar la jornada se procedió a la entrega de premios. Víctor Cruz del Team Cóndor de Purmamarca con 2h49'19"al adjudicarse los 35 kilómetros, mientras que en damas Ana Laura Dolzan fue la ganadora con 3h11'12". Se hizo entrega desde Secretaría de Deportes de la indumentaria a los integrantes del seleccionado jujeño de trail.