Fatal accidente en Perico: un motociclista murió al chocar contra un auto

Un trágico accidente de tránsito terminó con la vida de un motociclista la noche del domingo en la Ruta Provincial 46, a la altura del barrio Libertad de esta ciudad.

Según los datos preliminares recabados, alrededor de las 20:30 horas, una motocicleta Corven 150 CC de color rojo, conducida por un hombre de 44 años, impactó contra la parte trasera de un automóvil Ford Fiesta color burdeos, manejado por un hombre de 46 años. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido por la ruta.

La violencia del choque provocó que el conductor de la moto saliera despedido y cayera con fuerza sobre el asfalto. Ante el llamado de auxilio, personal del SAME acudió al lugar, pero solo pudo constatar que el motociclista ya no presentaba signos vitales. La causa preliminar de la muerte fue determinada como un traumatismo encéfalo craneano grave.

En el sitio del siniestro trabajaron de manera coordinada efectivos de Bomberos Voluntarios y personal de la División Criminalística, quienes realizaron las tareas de rigor, relevaron evidencias y auxiliaron en el procedimiento. El conductor del automóvil, de 46 años, no reportó lesiones de gravedad.

Las circunstancias precisas que llevaron a la colisión – como la velocidad, las condiciones de visibilidad o posibles maniobras – son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, según indicaron fuentes oficiales. Se busca establecer la dinámica exacta del fatal accidente.