Canes rastrillan arroyo Las Martas en búsqueda de restos humanos

La División de Canes de la Policía de la Provincia se encuentra realizando intensos trabajos de rastrillaje en un sector del arroyo Las Martas, ubicado en el barrio San Benito del Alto Comedero. Este operativo fue ordenado por el fiscal regional Guillermo Beller, tras recibir información de vecinos de Matías Jurado, el principal imputado por la desaparición y el homicidio de Jorge Omar Anachuri, de 68 años.

La búsqueda se centra en encontrar posibles restos óseos, ya que la declaración de los vecinos de Jurado, quien fue denunciado como desaparecido el pasado 25 de julio, permitió a la fiscalía trazar un recorrido específico en la zona.

En el lugar, trabajan conjuntamente personal del Cuerpo de Bomberos, efectivos del Departamento de Criminalística y agentes de la Unidad Regional 7 de Alto Comedero, quienes colaboran en la búsqueda de pruebas que aporten a la causa.

Un equipo de canes adiestrados, junto a peritos forenses y personal de la Policía de Jujuy, llevaron a cabo un rastrillaje exhaustivo en las zonas aledañas a la vivienda de Matías Jurado, el principal sospechoso en una causa que lo investiga por presuntos asesinatos en serie en la provincia. La medida se tomó a raíz de denuncias de vecinos que indicaron la posible presencia de restos humanos en el lugar.

La búsqueda se centró en un basural y un arroyo cercanos al domicilio de Jurado, en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy, donde ya se habían encontrado restos óseos y otros indicios que vinculan al detenido con varias desapariciones. El trabajo de los perros especializados en la búsqueda de personas resultó clave en la investigación, ya que permitieron delimitar áreas específicas donde se podrían encontrar nuevas evidencias.

La investigación sobre Matías Jurado se inició a partir de la desaparición de un hombre y el posterior hallazgo de restos humanos en su propiedad. A partir de allí, se le imputó por homicidio y se amplió la pesquisa a otros cuatro casos de hombres en situación de calle que se encuentran desaparecidos. La fiscalía a cargo del caso no descarta la existencia de más víctimas, por lo que los rastrillajes y pericias continúan con el objetivo de esclarecer todos los hechos y confirmar si se trata de un asesino serial.