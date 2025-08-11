Taxista llevó a la comisaría al sospechoso que lo asaltó

Un taxista de la capital entregó en la Seccional 32° a un sujeto que horas antes, junto a un cómplice, lo asaltó mientras circulaba por el barrio capitalino de San Pedrito. El sospechoso restante es buscado por los efectivos policiales.

El inusual hecho tuvo lugar días atrás por la noche, en momentos que el denunciante estaba trabajando, manejando su vehículo por la avenida Vespucio. Allí, alrededor de las 23.35, mientras el taxista se desplazaba entre las calles Leopoldo Bárcena y Luis Burela, dos hombres le hicieron seña para que pare, con aparentes intenciones de solicitarle un viaje.

Por esa razón, el conductor frenó cerca del cordón como si se tratara de un traslado más, de los tantos que realiza de manera cotidiana.

Sin embargo, el trabajador del volante fue sorprendido por uno de los sujetos, quien rompió el vidrio del lado del conductor para sujetar del cuello al denunciante. Mientras, el cómplice abrió la puerta del acompañante y sustrajo el estéreo, para luego darse ambos a la fuga.

El taxista, por temor a sufrir un ataque de mayor violencia, salió del vehículo con la intención de escapar, sin haber sufrido lesiones.

No obstante, horas más tarde ubicó a uno de los sospechosos que lo abordaron y lo entregó en la Seccional 32° de Malvinas Argentinas.

Finalmente, en la mencionada dependencia el damnificado realizó la denuncia de lo sucedido en la avenida Vespucio del barrio San Pedrito, mientras que el sospechoso restante es buscado por los efectivos policiales.