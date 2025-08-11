¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
11 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
Onda Estudiantil 2025
Onda Estudiantil 2025
Pedidos de Captura
arma blanca
Onda Estudiantil 2025
CASA DEL HORROR
Onda Estudiantil 2025
Festival Spark
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
Onda Estudiantil 2025
Onda Estudiantil 2025
Pedidos de Captura
arma blanca
Onda Estudiantil 2025
CASA DEL HORROR
Onda Estudiantil 2025
Festival Spark

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2202.75

DÓLAR BLUE

$1325.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Recibió un botellazo en la cara y le robaron la moto

Dos sospechosos, también golpearon a la víctima hasta reducirla para luego llevarse el vehículo y darse a la fuga.

Lunes, 11 de agosto de 2025 01:00
ESQUINA | MONTERRICO Y LOS ALISOS, EN EL SECTOR B 3 DE ALTO COMEDERO, EN DONDE SUCEDIÓ EL ATAQUE.

Un joven motociclista fue agredido con un botellazo en la cabeza y golpes de puño para robarle su vehículo en el Sector B3 de Alto Comedero, en la capital jujeña. Horas más tarde, luego de la denuncia policial, la víctima recuperó su pertenencia, mientras dos sospechosos son buscados.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un joven motociclista fue agredido con un botellazo en la cabeza y golpes de puño para robarle su vehículo en el Sector B3 de Alto Comedero, en la capital jujeña. Horas más tarde, luego de la denuncia policial, la víctima recuperó su pertenencia, mientras dos sospechosos son buscados.

El ilícito sucedió días pasados en horas de la madrugada, cuando el damnificado circulaba por la calle Monterrico del mencionado sector barrial capitalino.

En esas circunstancias, alrededor de la 1, el motociclista regresaba a su domicilio y al llegar a la esquina de Monterrico y Los Alisos fue sorprendido por el impacto de una botella de vidrio en su rostro.

A raíz de esto, la víctima perdió el control de su moto marca Yamaha y cayó al piso. Esta situación de indefensión fue aprovechada por dos sujetos que lo abordaron para darle golpes de puño en la cabeza hasta dejarlo tendido en el suelo.

Tras la agresión, los atacantes se subieron al motovehículo y se dieron a la fuga por la calle Monterrico en sentido oeste-este, con dirección al Sector B4 de Alto Comedero.

Minutos más tarde el joven logró reincorporarse y se dirigió a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 7 para realizar la denuncia de lo sucedido, en la que pudo aportar pocos datos de las características de sus atacantes debido a la oscuridad en el escenario del hecho.

No obstante, con el correr de las horas, las tareas investigativas de la Brigada especializada en este tipo de delitos surtieron efecto, porque la moto fue encontrada y luego devuelta a su propietario.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD