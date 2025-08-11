Recibió un botellazo en la cara y le robaron la moto

Un joven motociclista fue agredido con un botellazo en la cabeza y golpes de puño para robarle su vehículo en el Sector B3 de Alto Comedero, en la capital jujeña. Horas más tarde, luego de la denuncia policial, la víctima recuperó su pertenencia, mientras dos sospechosos son buscados.

El ilícito sucedió días pasados en horas de la madrugada, cuando el damnificado circulaba por la calle Monterrico del mencionado sector barrial capitalino.

En esas circunstancias, alrededor de la 1, el motociclista regresaba a su domicilio y al llegar a la esquina de Monterrico y Los Alisos fue sorprendido por el impacto de una botella de vidrio en su rostro.

A raíz de esto, la víctima perdió el control de su moto marca Yamaha y cayó al piso. Esta situación de indefensión fue aprovechada por dos sujetos que lo abordaron para darle golpes de puño en la cabeza hasta dejarlo tendido en el suelo.

Tras la agresión, los atacantes se subieron al motovehículo y se dieron a la fuga por la calle Monterrico en sentido oeste-este, con dirección al Sector B4 de Alto Comedero.

Minutos más tarde el joven logró reincorporarse y se dirigió a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 7 para realizar la denuncia de lo sucedido, en la que pudo aportar pocos datos de las características de sus atacantes debido a la oscuridad en el escenario del hecho.

No obstante, con el correr de las horas, las tareas investigativas de la Brigada especializada en este tipo de delitos surtieron efecto, porque la moto fue encontrada y luego devuelta a su propietario.