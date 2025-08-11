"Patota" asaltó a un joven de trece años

Un hombre denunció que su hijo de 13 años fue abordado por una "patota" que tras proferirle amenazas lo redujeron para robarle el teléfono celular, un ilícito ocurrido en la ciudad de Humahuaca.

El hecho sucedió días pasados alrededor de las 19, la víctima regresaba a su casa cuando en las inmediaciones del polideportivo del barrio San Cayetano fue rodeado por una "patota".

Se trataba de cuatro jóvenes, de entre 16 y 20 años, de acuerdo a la denuncia realizada. Los mismos abordaron al joven de 13 años para amedrentarlo, sujetarle las manos y finalmente robarle el teléfono celular. Tras concretar el asalto, la "patota" se dio a la fuga en dirección al barrio 23 de Agosto.

Por otro lado, el damnificado continuó el camino rumbo a su casa, en donde le narró lo ocurrido a su padre. El hombre, de inmediato se acercó a la Brigada de Investigaciones de Humahuaca y realizó la denuncia.