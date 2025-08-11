Comparsas honran a la Pacha

El próximo fin de semana las comparsas y agrupaciones de Tilcara nuevamente estarán de festejo, los directivos y simpatizantes se reencontrarán para honrar a la Pachamama y bailar alrededor del mojón como si fuera el mismísimo carnaval.

La agrupación Los viejos choclos, presidida por Noelia y Analía Montoya, el sábado pasado se congregaron en el mojón en el barrio Usina donde cumplieron con la costumbre de agradecer a la Madre Tierra.

Gran cantidad de simpatizantes concurrieron para celebrar la tradición junto a los también directivos Nora Gorena, Silvina Mamani, Manuel Pantoja y Fernando Sajama.

Luego de compartir un rico picante de mondongo, se cantaron coplas y se bailó hasta el atardecer cuando comenzaba a refrescar.

El próximo viernes desde el mediodía en La Banda, la agrupación Los pympas espera a sus seguidores para agradecerle por los bienes recibidos.

Al día siguiente desde las 13 en su mojón en el barrio Pueblo Nuevo, la comparsa Pocos pero locos hará lo mismo, posteriormente los carnavaleros se dirigirán al salón del centro vecinal donde bailarán hasta la jornada del domingo.

También ese sábado y en mismo horario pero en la zona de la costanera, la agrupación Los ahijaditos se congregará para corpachar a la Madre Tierra al pie del mojón.

Aparte, la intendente Sonia Pérez y el personal municipal harán lo propio el 15 desde el mediodía en el edificio municipal.