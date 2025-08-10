Netanyahu aseguró que seguirá adelante con plan de ocupación de Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo este domingo que está decidido a poner en marcha el plan recientemente aprobado para ocupar la Ciudad de Gaza, el cual fue condenado a nivel internacional.

Además, aseguró que Israel mantendrá el control de la seguridad en el enclave después de la guerra, aunque permitirá a un órgano no israelí gestionar la vida cotidiana en el lugar.

Noticia en desarrolllo…