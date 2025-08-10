¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
10 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Internacionales

Netanyahu aseguró que seguirá adelante con plan de ocupación de Gaza

El primer ministro de Israel aseguró que su idea es que Israel mantenga la seguridad luego de la guerra. 

Domingo, 10 de agosto de 2025 12:10

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo este domingo que está decidido a poner en marcha el plan recientemente aprobado para ocupar la Ciudad de Gaza, el cual fue condenado a nivel internacional.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo este domingo que está decidido a poner en marcha el plan recientemente aprobado para ocupar la Ciudad de Gaza, el cual fue condenado a nivel internacional.

Además, aseguró que Israel mantendrá el control de la seguridad en el enclave después de la guerra, aunque permitirá a un órgano no israelí gestionar la vida cotidiana en el lugar.

Noticia en desarrolllo…

