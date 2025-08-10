Recibió un botellazo y le robaron la moto

Un joven motociclista fue agredido con un botellazo en la cabeza y golpes de puño para robarle su vehículo en el Sector B 3 de Alto Comedero, en la capital jujeña. Horas más tarde, luego de la denuncia policial, la víctima recuperó su pertenencia, mientras dos sospechosos son buscados.

El ilícito sucedió días pasados por la madrugada, cuando el damnificado circulaba por la calle Monterrico del mencionado sector barrial capitalino.

En esas circunstancias, alrededor de la 1 el motociclista regresaba a su domicilio y al llegar a la esquina de Monterrico y Los Alisos fue sorprendido por el impacto de una botella en su rostro.

A raíz de esto, la víctima perdió el control de su moto marca Yamaha y cayó al piso. Esta situación de indefensión fue aprovechada por dos sujetos que lo abordaron para golpearlo en la cabeza hasta dejarlo tendido en el suelo.

Tras la agresión, los atacantes se subieron a la moto y se dieron a la fuga por la calle Monterrico en sentido oeste-este con dirección al Sector B 4 de Alto Comedero.

Minutos más tarde el joven logró reincorporarse y se dirigió a la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 7 para realizar la denuncia de lo sucedido, en la que pudo aportar pocos datos de las características de sus atacantes debido a la oscuridad en el escenario del hecho.

No obstante, con el correr de las horas las tareas investigativas de la Brigada especializada en este tipo de delitos surtió efecto, porque la moto fue encontrada y luego devuelta a su propietario.