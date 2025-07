Turismo en alza: julio dejó más de $45 mil millones en Jujuy

En el mes de julio, Jujuy registró una gran temporada invernal, con un promedio de ocupación superior al 70% en toda la provincia y picos del 80% en la Quebrada. El dato fue confirmado por el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, en una entrevista realizada por el streaming de El Tribuno de Jujuy, donde analizó el impacto de las vacaciones de invierno, los desafíos del contexto nacional y las actividades proyectadas para los próximos meses.

"Arrancamos relativamente bien, pero la cantidad de gente que nos acompañó superó nuestras expectativas", expresó Posadas. En un contexto donde muchas provincias sufrieron caídas notables en el flujo turístico, Jujuy logró mantener su atractivo y se posicionó como uno de los destinos más demandados del país.

El impacto económico fue contundente: cerca de 45 mil millones de pesos se generaron durante el mes de julio gracias al turismo, lo que representa más de un millón de dólares diarios inyectados en la economía provincial. “Hoy son 28.000 los puestos de trabajo que dependen directamente de la actividad turística”, explicó el ministro, remarcando el efecto dinamizador del sector.

Uno de los indicadores más alentadores fue el aumento de la estadía promedio de los visitantes. “Antes el promedio era menos de dos días, ahora estamos cerca de tres”, aseguró Posadas, destacando que este cambio refleja no solo la consolidación del destino, sino también una mejora en la oferta de actividades y servicios. “Hay más cosas para hacer: el tren solar, la ruta del vino, el trekking, la gastronomía. Eso hace que la gente quiera quedarse más tiempo”.

La conectividad también jugó un papel clave. Jujuy contó con hasta cinco vuelos diarios de Aerolíneas Argentinas, una cifra que responde a la alta demanda. “Aerolíneas hoy se mueve más por oferta y demanda, y eso muestra que somos uno de los destinos más requeridos en esta época del año”, destacó Posadas.

Otro dato relevante fue el incremento del gasto promedio por turista, que casi se duplicó respecto al año anterior. “Pasamos de 50 a casi 100 dólares diarios. Esto tiene que ver con la inflación en dólares que vive el país, pero también con la cantidad de actividades y servicios que hoy ofrece Jujuy”, explicó. Además, remarcó que “el precio define la elección del destino” y que, en ese sentido, la provincia ha sido competitiva. “Tenemos la gastronomía más barata de la Argentina y la hotelería logró mantener los precios. Los que subieron mucho, no les fue bien”.

En cuanto al perfil del turista, Posadas subrayó que se trata de un público diverso y exigente, que valora la autenticidad, la seguridad y la experiencia cultural. “Nos eligen muchas mujeres para viajes de amigas o retiros. Eso no ocurre en todos los destinos. Jujuy es seguro, y eso es fundamental”, expresó.

Con la mirada puesta en lo que viene, el ministro anticipó que agosto también será un mes fuerte. “Ya estamos cerca del 60% de reservas y eso que la gente decide cada vez más sobre la fecha. Hay una brecha importante entre reservas y ocupación efectiva, lo que nos da margen para crecer”. Además, indicó que agosto es un mes con alto nivel de gasto por parte del turista, que suele evitar las temporadas masivas y busca experiencias más profundas.

“El calendario cultural de la Pachamama ya fue presentado y hay muchas actividades en la capital, en la Quebrada, en las Yungas y en la Puna. Queremos visibilizar esa diversidad para que nos elijan también por lo que tenemos para ofrecer”, expresó Posadas, quien destacó que la celebración de la Pachamama convoca tanto a turistas nacionales como internacionales, atraídos por la riqueza espiritual y cultural de la ceremonia ancestral.

De cara a septiembre, la expectativa está puesta en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que moviliza a toda la provincia y atrae visitantes de todo el país. “Queremos que quienes vengan no solo disfruten de las carrozas, sino también de las propuestas culturales, los circuitos turísticos, la gastronomía y la artesanía”, anticipó.

En un año desafiante para la economía argentina, Jujuy se posiciona como un destino sólido, con identidad, diversidad y una oferta en constante crecimiento. “Nuestro desafío es seguir fortaleciendo la promoción, cuidar los precios y trabajar codo a codo con el sector privado. Si logramos que los propios jujeños sean embajadores del turismo, vamos a seguir creciendo”, concluyó el ministro.

Con estos números y una proyección optimista para el segundo semestre, la provincia se prepara para consolidar su posicionamiento como uno de los destinos más elegidos del país, combinando naturaleza, cultura y hospitalidad en una propuesta que sigue atrayendo cada vez a más visitantes.