Asaltaron a dos influencers en Mar del Plata

Dos influencers de Mar del Plata revelaron en las últimas horas que fueron víctimas de un intento de robo perpetrado por dos motochorros que llegaron a balear el auto del que estaban por bajarse. Los ladrones no alcanzaron a llevarse nada pero el susto las dejó en shock.

Florencia Fogolini y Agustina Vallejos son periodistas e hicieron uso del oficio para contar la secuencia que vivieron el martes a la noche apenas salieron de un evento en el barrio Bosque Alegre de Mar del Plata.

"La vida es un segundo. Acabábamos de venir de un evento y tuvimos el garrón de ser tiroteadas por dos personas que venían en moto", relató Fogolini, quien además precisó que casi se convierten en presa fácil porque estaban por bajar del auto cuando las asaltaron.

"Llegué a trabar la puerta del auto, se ve que eso le molestó", señaló en referencia al delincuente que hizo estallar de un balazo el vidrio de la ventanilla del lado del conductor.

"Uno se bajó de la moto y nos tiró un tiro. Obviamente explotó todo. Estamos shockeadas todavía, no me salen las palabras", expresó la periodista de Radio Vorterix Mar del Plata.

El relato de Fogolini fue casi inmediato al episodio de inseguridad y pudo reconstruir poco de la escena: "Todavía no sabemos a dónde fue a parar ese disparo. Por suerte estamos bien las dos, es una cosa de locos como se vive. Hay que prestar atención todo el tiempo, hay que tener cuidado de que no te hagan nada y que encima no te maten".

"No entiendo cómo estamos vivas, fue un segundo", agregó.

Por su parte Vallejos, que es compañera de Fogolini en la emisora de Mar del Plata, emitió este miércoles un video en el que agradeció las muestras de apoyo tras el episodio de inseguridad, y habló de las emociones, el shock y el insomnio que le siguieron.

"No sabés lo que sentís hasta que estás ahí. Y es un segundo, porque yo me di cuenta de que la moto pasaba y cuando quise reaccionar estaban ahí", recordó sobre los dos motochorros que las asaltaron.

"Doy gracias a la vida que ese tiro no le hizo nada a Flor", sentenció.