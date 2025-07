Hospital Pablo Soria, activo en la lucha contra la hepatitis

En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, que se conmemora cada 28 de julio, el Hospital “Pablo Soria” de nuestra ciudad lleva adelante una intensa semana de actividades preventivas abiertas a toda la comunidad. Las acciones incluyen vacunación gratuita, testeos rápidos y serológicos, además de charlas informativas para concientizar sobre las hepatitis virales, sus modos de transmisión y la importancia del diagnóstico temprano. La doctora Silvia Tolaba (MP 3664), quien encabeza esta iniciativa, brindó detalles en una entrevista para el streaming de El Tribuno de Jujuy, destacando la relevancia de estas acciones en el sistema de salud pública. “Hoy es el Día Mundial de las Hepatitis y desde el hospital decidimos trabajar durante toda la semana para llegar a la mayor cantidad de personas posible”, explicó. La hepatitis es una inflamación del hígado que puede tener diversas causas, aunque los virus son los principales responsables. En este sentido, la doctora Tolaba señaló que “existen virus con predilección por el hígado, llamados hepatotropos. En este caso, nos enfocamos especialmente en las hepatitis A, B y C”. Cada tipo de hepatitis tiene sus características y formas de transmisión. La hepatitis A, por ejemplo, “se contagia por vía fecal-oral, principalmente a través de alimentos o agua contaminados”, detalló. Por otro lado, las hepatitis B y C se transmiten mediante el contacto con sangre o fluidos corporales, lo que incluye relaciones sexuales sin protección, procedimientos médicos invasivos sin condiciones seguras, o transfusiones de sangre en contextos no controlados.

