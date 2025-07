Gremios docentes ratifican paro de 48 horas

Los gremios docentes Adep, Cedems, Uda y CTA ratificaron esta mañana en conferencia de prensa un paro de 48 horas para los profesores y de 72 horas para los maestros, en demanda de mejoras salariales y condiciones laborales. A la medida de fuerza se adhiere también la CTA, extendiendo el paro al personal de mantenimiento.

Los sindicatos justificaron las medidas ante un aumento salarial insuficiente y la falta de un diálogo genuino por parte del gobierno. Asimismo, denunciaron una alarmante situación de precarización laboral, con numerosos docentes que, debido a problemas administrativos, llevan meses sin percibir sus haberes.

Desde Sadop Silvia Valverde, uno de los reclamos centrales es el pago "en negro" del 70% de los salarios, lo que "perjudica los aportes a la obra social y a la jubilación". Subrayaron la incongruencia de que el propio Estado utilice esta modalidad, inaceptable para cualquier empresa o negocio. Además, exigieron que los aumentos sean aplicables a todos los cargos, y no solo al primero, ya que muchos docentes se ven obligados a trabajar en dos puestos para cubrir las necesidades básicas de sus familias. Sadop lamentó también la desaparición de la paritaria nacional, que solía fijar el piso de los aumentos salariales.

Por su parte, María de los Ángeles Romero de UDA, demandó un salario que alcance al menos el valor de la canasta básica o, en su defecto, la canasta alimentaria. Rechazaron el índice de inflación como único parámetro para determinar los aumentos, argumentando que no contempla gastos esenciales como agua, luz, gas, transporte ni salud. La referente de UDA enfatizó que el salario inicial debe ser un piso y no un techo, y que los incrementos deben ser proporcionales en toda la pirámide escalafonaria.

La misma referente de UDA aclaró que "los docentes no estamos para hacer paros, estamos para enseñar", y responsabilizó al gobierno provincial por la falta de reconocimiento del rol docente y el tiempo extra que dedican a su tarea fuera del aula. "No nos parece que tengamos que ser víctimas del ajuste. No somos la casta", sentenció.

Guillermo Duarte, referente de los maestros y en representación de Adep, convocó a todos los docentes a sumarse a la marcha que se realizará hoy a las 14 horas, partiendo desde la casilla de turismo en el acceso a la ciudad hasta el Ministerio de Educación. Duarte se dirigió a padres y familias para aclarar que la ausencia de los niños en las aulas es responsabilidad exclusiva del ejecutivo provincial, quien "sí tiene los recursos para paliar esta situación y toma la decisión de no hacerlo".