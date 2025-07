La campeona argentina visitó El Tribuno de Jujuy

El haber conseguido podios en el Campeonato Argentino XCC / XCR / XCO de Mountain Bike en San Luis, Agustina Apaza visitó los estudios de El Tribuno de Jujuy en su programa de streaming "El Matutino" donde relató este nuevo logro, contó experiencias y adelantó lo que se viene en competencia.

"Para nosotros en el MTB, si bien tenemos muchas carreras en el año, pero está es la que se la toma, a todo o nada, porque se juega el título de campeón de tu país durante todo el año. Todo tiene que salir bien ese día y gracias a Dios salió perfecto. El año pasado también gané pero con varios percances mecánicos con la bici, fue bastante accidentada la semana allá y ahora fue más tranquilo, el año pasado hizo mucho frío, nos caía agua nieva en la largada, estaba oscuro y se me rompió la rueda, venía todo medio cruzado, pero gané", agregando que "en el MTB el clima es parte de la carrera, porque entrenamos al aire libre y corremos igual, normalmente no se suspende por lluvia o cuestiones climáticas. Una vez me pasó corriendo en Brasil donde eran 5 vueltas y en la 4º cortaron porque cayó un rayo dentro del circuito. Son situaciones extremas pero estamos acostumbrados a correr en el barro, en el calor o en el frío, tiene que se algo grande para que se suspenda y hay que adaptarse y competir", comentó la jujeña.

A su vez aclaró que "este era el punto más importante de la primera mitad del año, venía con buenos resultados y tenía que demostrar que este trabajo se hizo bien con preparación y descanso. Y lo cerramos con un lindo moño. Y se viene en el mes de agosto y para todos los bikers es el mes de Transmontaña, un clásico en Tucumán", acotando que "es una carrera muy especial porque creo que fue la primera que se corrió en pareja en el país, que no se larga por categorías, es a contrarreloj y largan 3 o 4 parejas por minutos desde las 8 hasta las 12 y es al mejor tiempo en sendero. El folclore del bikers es el que completa un Transmontaña se recibe de bikers, todo quieren ir y a mi me pasó. Allá por el 2005 lo hice por primera vez donde largué con una amiga y me caí en la 1º bajada, fue una aventura y salimos 4tas. Ahí me enganché muchísimo, vez gente de todo el país con un espíritu del MTB", sentenció.