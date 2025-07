Hoy, Defensores de Yuto ante Belgrano

Hoy a las 16, en su estadio, Club Atlético Defensores de Yuto enfrentará a Defensores de Belgrano de Tilcara, buscando un boleto a la fase siguiente de la Copa Jujuy Energía Viva.

El "cady", que en varones el domingo se medirá con Altos Hornos Zapla, sueña con dar el golpe ante un rival duro, que estuvo participando recientemente en el Regional Amateur y que siempre es protagonista en este certamen provincial. Desde la entidad "naranja" se pidió a los hinchas acompañar a las chicas en este nuevo desafío.

Por otro lado, la Copa Salta corre riesgo de no concretarse este año. Es que no hay información oficial, lo que alimenta aún más el malestar de las Ligas del interior. Osvaldo Romano, presidente de la Federación de Fútbol de Salta, confirmó las dificultades a la página Realidad Deportiva. "Nosotros estábamos dispuestos a jugar, la idea era disputarla, pero desde el gobierno este año no garantizan los pagos de los viáticos y los adicionales", expresó.