Robaron cinco motos en cuatro horas

Sospechosos robaron cinco motos en solo cuatro horas en distintos puntos del barrio Alto Comedero de la capital jujeña. Se trata de sustracciones que fueron denunciadas en las dependencias de la Policía de Jujuy, tanto en las Seccionales barriales como en la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 7.

El primero de los ilícitos sucedió el pasado domingo a la madrugada, cuando un vecino de la calle Carahuasi del Sector B5 dejó estacionado su motovehículo en la vereda de la casa.

Más tarde, alrededor de las 2.30 el hombre salió de la propiedad para retirarse en su rodado, pero se encontró con la desagradable sorpresa que el vehículo ya no estaba. Por esa razón, se dirigió a la Seccional 56° para denunciar la sustracción de una motocicleta marca Gilera Smash de 110 cc. de cilindrada.

Otro hecho de similares características se registró ese mismo día cerca de las 4, en momentos que el propietario de una Bajaj Rouser de 200 cc. de cilindrada la dejó estacionada sin traba volante en el patio delantero de su casa del Loteo Las Marías de Alto Comedero.

Sin embargo, dos horas después su progenitora le avisó que el bien había sido sustraído, situación que la víctima verificó al salir a observar. Tras esto, se acercó hasta la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 7 y realizó la denuncia.

Luego, eran aproximadamente las 5.30 cuando un joven se encontraba en una reunión por el Día del Amigo en uno de los departamentos del complejo habitacional Torres del Alto, ubicado en la avenida Carlos Snopek, a metros del hospital homónimo. Allí, en la planta baja, había estacionado su rodado Brava Nevada con la traba de seguridad colocada.

No obstante, al momento de retirarse, el infortunado notó que su vehículo ya no se encontraba en el lugar y se dirigió a la Brigada para denunciar el robo.

El cuarto ilícito tuvo como epicentro el Sector B6 de Alto Comedero, cuando el dueño de una Zanella ZR de 150 cc. la dejó estacionada en la vereda de su vivienda con la llave colocada, pero cuando fue a buscarla a las 6.30, ya no estaba en el lugar. Por eso, horas más tarde denunció lo sucedido en la Brigada.

Finalmente, el último de los cinco robos en cuatro horas de la madrugada del pasado domingo ocurrió en el ingreso a un local gastronómico a un costado de la ruta nacional N° 9, en inmediaciones de la feria Tío Lucas.

Fue entonces, que el damnificado dejó su moto Motomel Skua de 200 cc. antes de ingresar para desarrollar sus tareas laborales.

Lo curioso del caso fue cómo se perpetró el ilícito, porque en un momento de la madrugada el hombre vio que dos mujeres se estaban por llevar la moto, entonces salió para decirles que era su vehículo. Además, les mostró la cédula de la motocicleta para que entendieran que era de su propiedad, por lo que las sospechosas se retiraron y él regresó a su trabajo.

Pero, horas más tarde al tener que retirarse, el damnificado salió del local gastronómico y su moto ya no estaba. Una hora después se acercó a la Seccional 62° del barrio Sargento Cabral para denunciar el robo.