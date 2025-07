Gaspar Medrano Rosso, un humahuaqueño, nada menos

Gaspar Medrano Rosso, hijo dilecto de Humahuaca, fue un destacado educador y hombre de Letras.

Decir, hijo dilecto es investir al Poeta de una suerte de heráldica que, solo las buenas personas alcanzan a ostentar y como ya se sabe, la buena cultura y la buena educación no siempre son sinónimos de ética. Gaspar Medrano Rosso perteneció a una época cuando en las antiguas comunidades a lo largo y a lo ancho del país, no bastaba con acreditar títulos académicos, ser un comerciante exitoso o, un funcionario público de rango. Al respecto y sí “lo primero de lo primero, es siempre, lo primero” -antiguo proverbio vascuence- era ser una buena persona luego vendría lo siguiente. Nació a las puertas del siglo XX y trajinó por él, un poco más del medio siglo. Ahora bien, si hay algo que pudo identificar a Medrano Rosso fue el haberse recibido como Maestro Normal en Catamarca. Condición principal esta y que le permitiera alcanzar a nivel nacional, importantes cargos administrativos en la docencia pública. Apasionado de las Letras, con la publicación de “Vibraciones Íntimas” no solo demostró sus condiciones de poeta, sino que le cupo el honor de ser el primer humahuaqueño, en alcanzar esa distinción derivada de:

“pinta tu aldeay serás universal” (León Tolstoi) y según lo expresa en su poema, La última Melga:

“Al melodioso son de los charangos

y al compás de los erkes y las cajas,

quiero cantar las cosas de mi tierra:

tradiciones ingenuas de mi raza...”

Fue colaborador permanente de importantes diarios capitalinos como La Prensa y La Nación y director de dos periódicos locales: Humahuaca y La Reforma. Pronto fue ganado por la poesía de temática social, y en su provincia junto a otros notables con notables Jujeños de entonces como lo fuera suamigo Domingo Zerpa, integraron la antología Poetas Sociales de la Argentina (1810-1943), panorama este, organizado y prologado por Álvaro Yunque bajo la denominación: Poetas del descontento campesino... Está claro que en aquel Jujuy dicha temática, tenía un ex

tenso campo fértil, del cual y a modo de cosecha a Medrano Rosso, le cupo en suerte, extraer sus amargos frutos:

“Como volandrinas, que el mal

tiempo extrañan,

vamos pa’l Ingenio, vámonos vidita:

No importa si este año también

nos engañan;

siquiera las huahuas chuparán cañita.

Velay las ganancias que nos da el Ingenio;

la tos nos ahoga, dormir no nos deja.

¿Y esa fiebrecita...?, no está en el convenio

con el Contratista, que no oye una queja...”.

Años más tarde desde la película “Zafra” (1959 dirigida por Lucas Demare según el guión de Sixto Pondal Ríos, que se estrenó el 9 de abril de 1959 y que tuvo como protagonistas a Alfredo Alcón, Graciela Borges y Atahualpa Yupanqui), éste último, documentaría con la misma certeza y rigor, esta verdadera crónica poética que Medrano Rosso nos graficara a través de su poema. La dura condición laboral a la cual, eran sometidos los hombres del surco junto a sus familias gran parte del año calendario, es decir, mientras duraba la cosecha de la caña de azúcar, fue su motivo de desvelos. Porqué si bien Medrano Rosso fue docente, historiador y periodista, como poeta fue que dejó su más importante legado.

Sensibilizado con el drama social, esto le valió ser blanco de persecuciones políticas. En ningún momento dichas persecuciones lo apartaron de su camino. Según las crónicas, hasta lo pusieron tras las rejas. Rebeldía esta, producto de una abierta sensibilidad pronta a denunciar las injusticias a que eran sometidos sus hermanos jujeños.

Jamás claudicó en lo que entendió, fue documentar a través de su condición de Poeta, una sensibilidad azotada por las injusticias sociales. Por todo ello, más de una crónica periodística destinada a señalar importantes hombres públicos de la Provincia de Jujuy, los definen como un

“humahuaqueño de azarosa y bien empleada existencia”, tal el caso de Album del 18 Nuevo Jujuy. Todos quienes frecuenta mos el salón de lecturas de la Bibioteca Popular de Jujuy, desde siempre hemos visto en sus paredes los cuadros de la gran mayoría de quienes fueran Presidente de su Comisión Directiva. Allí está Medrano Rosso como diría en su poema Vientos del Pueblo, el gran español Miguel Hernández:

“Si me muero, que me mueracon la cabeza bien alta.

Muerto y veinte veces muerto,

la boca contra la grama,

tendré apretados los dientes

y decidida la barba”.

para escudriñar todo lo que atañe a la suerte de su Jujuy querido.Y como coronando su figura a la moda paisana un oscuro e importante sombreo alón. Qué duda cabe que además de lo ya dicho del Docente, Periodista y Poeta, Gaspar Medrano Rosso, fue un Gaucho... Tal cual documenta la copla, anónima y comarcana al establecer que un hombre de a pie, solo es la mitad de un Gaucho:

“Quebradeño soy señores;

pido y ofrezco respeto.

Bajo de mí, mi caballo,

sobre de mí, mi sombrero...”.