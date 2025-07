Llega el Festival de Bebidas de Altura a Jujuy

Con degustaciones, charlas especializadas y productores locales como protagonistas, el Festival de Bebidas de Altura se desarrollará el 15 y 16 de agosto en la ciudad de San Salvador de Jujuy, con sede principal en Uquía Bar, en el barrio Los Perales. La propuesta, organizada por Melisa Portal y apoyada por la Secretaría de Cultura y Turismo del municipio capitalino, reunirá a productores de bebidas espirituosas, bartenders reconocidos a nivel nacional, enólogos y marcas que representan lo mejor del norte argentino. El objetivo: revalorizar la producción local y generar una experiencia turística y cultural que combine identidad, innovación y disfrute.

Durante una entrevista con el streaming de El Tribuno de Jujuy, los protagonistas del festival destacaron su importancia no solo como una celebración del buen beber, sino como una instancia para visibilizar el talento y la creatividad de quienes hacen posible que Jujuy tenga presencia en el mapa nacional de la coctelería y la producción de bebidas.“Estamos muy contentos, de la mano de Melisa, con una propuesta muy interesante para la ciudad. Llega en un fin de semana largo clave, lo que genera un gran atractivo turístico. Es innovadora, pone en valor a nuestros productores de bebidas espirituosas, enólogos y a quienes trabajan en la industria del vino en la provincia”, señaló Luciano Córdoba, secretario de Cultura y Turismo de San Salvador de Jujuy.

El viernes 15 de agosto, en un espacio con cupos limitados, se realizarán charlas y disertaciones a cargo de reconocidas figuras del ámbito de las bebidas. Estará presente el brand ambassador para Latinoamérica de Espíritu Blue, un gin de la familia Fratelli Branca, y se sumará Tato Giovannoni, uno de los referentes más importantes del bartending en el país y creador del Fernet Chola, que será lanzado oficialmente en el festival.

También estarán Nicolás Silvetti, productor del limoncello artesanal IlTico, que ya se exporta a mercados como Dubái y Estados Unidos; Gonzalo Duarte, jefe de barra del icónico Frank’s Bar de Buenos Aires; y Matías Visconti, creador del Kumquat, Aperitivo del Litoral. El ciclo de charlas está orientado tanto a profesionales como a entusiastas del universo de las bebidas artesanales.

El sábado 16, desde las 19 y hasta las 2, será el turno de una experiencia integral. El encuentro comenzará con una ceremonia a la Pachamama, que, según explicó Melisa Portal, será “una manera de dar la bienvenida a quienes nos visitan desde otras provincias, mostrando parte de nuestras tradiciones y de nuestra conexión con la tierra”.

Quienes adquieran su entrada podrán acceder a una degustación en más de 30 stands, que incluirán gin, ron, whisky, vinos, vermut, bitters, fernet, aperitivos y otras bebidas elaboradas con insumos autóctonos y técnicas contemporáneas. Entre las novedades se destaca el lanzamiento oficial del Fernet Dorado Chola, un producto jujeño que aspira a posicionarse en el mercado nacional. “El festival fue pensado para disfrutar y conocer, pero también para promover el consumo responsable. Por eso, contaremos con puestos de hidratación gratuita y un circuito gastronómico que incluye comidas y productos gourmet para acompañar cada trago”, explicó Portal.

Además, la noche del sábado contará con música en vivo, DJs, arte en vivo y una fuerte apuesta por lo sensorial y lo estético. La experiencia no se limita al paladar, sino que apela a los cinco sentidos.

Desde el municipio de Palpalá, el secretario de Desarrollo Humano, Luis Moreno, celebró la articulación entre ciudades vecinas para acompañar este tipo de propuestas que promueven el desarrollo económico y cultural. “Estamos acompañando esta iniciativa porque creemos que hay que potenciar los lazos entre los municipios y apoyar a los productores locales. Esta clase de actividades genera movimiento, empleo y promueve lo mejor de nuestra identidad”, afirmó.

El acceso anticipado a las entradas se puede realizar a través del perfil de Instagram del festival, @festivaldebebidas, donde los interesados encontrarán el link directo de compra y toda la información necesaria. También habrá difusión en el centro de San Salvador de Jujuy mediante material gráfico con códigos QR para facilitar la adquisición. “Queremos invitar a todos, tanto a quienes ya conocen el mundo de las bebidas artesanales como a quienes quieran descubrirlo. Este festival no es exclusivo para expertos: es para todos los que quieran vivir una experiencia de calidad, aprender y compartir”, agregó Portal.

Por su parte, Córdoba remarcó el impacto que genera este tipo de actividades en la economía creativa local. “Esto también habla de la ciudad como un lugar abierto a nuevas experiencias, con capacidad para ofrecer propuestas de alto nivel. Nos ayuda a consolidarnos como un destino turístico cultural que mira hacia el futuro sin perder sus raíces”, concluyó.