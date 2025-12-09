Condenaron al policía jubilado que mató al vecino por el volumen de la música

Condenaron a 8 años y 6 meses de prisión a Rafael Horacio Moreno (75), el policía jubilado de la Federal que mató a su vecino Sergio David Díaz (40), con quien discutió por el volumen de la música en la vereda de su casa de la calle Acevedo al 4100 en Lomas del Mirador.

Un jurado popular ya había declarado culpable al retirado pero por una figura intermedia entre la pena máxima para un homicidio simple y la absolución que planteaba la defensa. La figura legal que le cupo a Moreno fue la de homicidio culposo y portación ilegal de arma de guerra, porque no tenía permiso para contar con esa pistola con la que cometió el crimen.

La pena será de cumplimiento efectivo, y conlleva además una inhabilitación especial de 10 años para tener y/o portar armas. En el mismo acto en que dio a conocer el veredicto, la jueza Lucila Pacheco rechazó cualquier tipo de morigeración para el expolicía.

El monto de castigo, dado a conocer de manera virtual, va en línea con lo solicitado por el fiscal del juicio por jurados, Sergio Antin, quien había pedido 10 años de prisión para Moreno y la inhabilitación para portar armas. La querella, en tanto (representante legal de la familia de la víctima) había solicitado 13 años de prisión.

Legítima defensa

La defensa del jubilado, en tanto, había planteado que debía ser evaluado el hecho bajo una figura legal diferente a la que resolvió el jurado y solicitó una pena de dos años y medio de prisión, por debajo del mínimo. En rigor, el abogado Francisco Oneto fue desde un primero momento por la absolución de su defendido: consideró que actuó en legítima defensa.

El polémico letrado intentó justificar en todo momento su accionar dando cuenta de que se trataba de un hombre de 75 años con una edad física de 85, que no podía dormir porque además tenía una mujer enferma de cáncer, que de hecho al mes falleció.

Y que los vecinos “estaban de fiesta, tomando bebidas alcohólicas y escuchando música a todo volumen”. Todo esto pasó a una cuadra y media de la villa Las Antenas, con lo cual el clima del barrio era ese. Además, detalló que su cliente “llamó tres veces al 911 y al tercer llamado avisó: ‘si no vienen va a haber un muerto’”.

“Yo soy policía”

Como se recordará, el hecho ocurrió el 25 de diciembre de 2024 al amanecer, cuando el agente retirado de la Policía Federal mató de un balazo ejecutado a corta distancia y a quemarropa a un vecino con el que mantuvo una fuerte discusión por el volumen de la música.

Moreno se cruzó con gritos, insultos y hasta algún sopapo con Díaz, que era chofer de colectivos de la línea 109. “Quién te creés que sos para venir a sacarme un fierro”, le espetó la víctima al efectivo jubilado. “Yo soy policía”, respondió el exagente, que después de recibir un empujón de parte del colectivero directamente le apoyó el revólver en el abdomen y le gatilló sin miramientos.

De inmediato Díaz se alejó unos pasos hasta que cayó al asfalto mientras conversaba con familiares. Si bien fue subido a un auto y llevado de urgencia a un centro asistencial, al que llegó sin vida. La víctima fatal participaba del festejo navideño, que se extendió durante toda la noche.