Casi cae al vacío por escapar de la esposa de su amante

Un intento de escape que pudo haber terminado en tragedia se convirtió en viral en las últimas horas. Una mujer, sorprendida por la llegada inesperada de la esposa de su amante, decidió salir huyendo por la ventana de un piso 13. La escena fue captada por un vecino desde un edificio contiguo y rápidamente se multiplicó en las redes sociales. En su apuro por evitar ser descubierta, casi pierde la vida; su salvación llegó gracias a un vecino que salió al rescate desde un piso inferior.

El hecho ocurrió en Riad, la capital de Arabia Saudita, y según los medios locales que difundieron las imágenes, la mujer trató de evadir a la esposa de "su amigo cariñoso" desde el interior del departamento del piso 13, un lugar sin balcón y a varias decenas de metros de altura.

En el video se observa cómo, inicialmente, la mujer infiel intenta avanzar por la cornisa con cuidado para no ser vista. Se agacha y se sostiene con ambos brazos de la baranda, intentando saltar hacia el departamento del piso 12, pero la distancia es demasiado grande y no logra llegar. Desiste de esa maniobra y opta por desplazarse lateralmente sobre la cornisa, buscando alejarse de la ventana que la podía delatar.

La tensión aumenta cuando pierde el equilibrio y termina colgando de un tubo de ventilación instalado en una de las columnas del edificio. En ese momento, se encuentra prácticamente suspendida en el vacío. Finalmente, logra descender abruptamente hasta el piso 12, aunque de manera lateral respecto al lugar del que había salido, un resbalón que pudo haber sido fatal.

El dramatismo del momento se intensifica cuando la mujer, desesperada, golpea la ventana de un vecino. Sorprendido, este hombre actúa rápidamente, la toma del brazo y del cuerpo, y logra introducirla dentro de su hogar. La secuencia dura apenas un minuto, pero mantuvo en vilo a miles de personas que la vieron en redes sociales.