Nieva y Cidef, campeones de la Copa Jujuy de vóley 2025

La final de vóley de la Copa Jujuy 2025 se disputó en el Estadio Olímpico Municipal de Palpalá. En la rama femenina, Ciudad de Nieva se coronó campeón con un contundente 3-0 frente a Irigoyen de Palpalá. Y en masculino, CIDEF de San Salvador de Jujuy se impuso por 3-2 a Santa Rosa Vóley de San Pedro en un partido muy parejo.

El técnico campeón de Nieva resaltó el recibimiento de la gente de Palpalá, mientras el capitán de Santa Rosa valoró la experiencia a pesar del resultado. Cabe recordar que el próximo domingo 14 se celebrarán las finales de hándbol de Copa Jujuy en el mismo estadio, a partir de las 19.30 en varones y mujeres se enfrentarán Club Universitario vs Sportivo Rivadavia.

En la primera jornada de definiciones en vóley, el equipo de Ciudad de Nieva se coronó campeona con un rotundo 3-0 sobre Irigoyen de Palpalá, demostrando superioridad en todos los sets: 25-19, 25-16 y 25-12. A pesar de la derrota, las jugadoras locales expresaron gran satisfacción por su participación y agradecimiento al apoyo institucional. Lorena Cisneros, jugadora de Irigoyen, destacó que “este es un rejunte de toda la Asociación de Palpalá, somos chicas de distintos equipos y vivimos una muy linda experiencia todas”. Por su parte, Paola Martínez, de la Asociación de Vóley de Palpalá, señaló estar “orgullosa del desempeño de cada una, haber llegado a la final y agradecida con la Municipalidad que desde el primer momento nos apoyó”.

El técnico de Ciudad de Nieva, Gustavo Saravia, celebró el triunfo y recordó que su equipo ha ganado la copa desde sus primeros años en la categoría sub-17: “Hoy tienen más experiencia y quieren continuar ganándola. La Municipalidad de Palpalá siempre nos dio una mano y la gente se hizo presente”

En la final masculina, CIDEF de San Salvador de Jujuy se impuso 3-2 a Santa Rosa Vóley de San Pedro en un partido de alto nivel. Los sets fueron: 20-25, 21-25, 26-24, 25-17 y 15-10. El técnico campeón, Carlos Portal, expresó su alegría por el resultado. “Fue un partido difícil, en un momento creíamos que nos íbamos, pero pudimos revertirlo. Agradezco infinitamente a la gente de Palpalá y al intendente Rubén Rivarola por su presencia”.

El capitán de Santa Rosa, Fernando Mendoza, aunque con sabor amargo, valoró la experiencia. “Estamos a un pasito, pero nos vamos con aprendizajes. Este año la organización fue mucho más impecable que años anteriores y nos recibieron muy bien en Palpalá.

Marcelo Burgos, director de Deportes de Tilcara, quien participó en la etapa regional Quebrada y Puna celebrada la semana anterior, felicitó a la organización: “Fue un trabajo coordinado que hace bien para seguir teniendo estas actividades. El deporte tiene que llegar a cada rincón y ser federado”. Destacó también el entusiasmo de atletas y aficionados durante todo el evento, que dejó una huella positiva en Palpalá.