El Presupuesto 2026, la Ley impositiva y otras leyes fueron aprobadas en Legislatura

La Legislatura Provincial sancionó hoy el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2026, luego de una sesión extraordinaria. El instrumento financiero, aprobado como Ley 6.490, establece un monto de $2,6 billones, que contempla tanto los fondos provenientes del gobierno nacional como la recaudación propia. La aprobación se logró con 32 votos positivos, contando con el respaldo de los bloques de la UCR, el Partido Justicialista y Primero Jujuy, tras haberse postergado su tratamiento la semana anterior.

Junto con el Presupuesto, los legisladores dieron luz verde a un conjunto de normas clave propuestas por el Poder Ejecutivo Provincial. Entre ellas se destacan la Ley Impositiva para el Ejercicio Fiscal 2026, las Modificaciones al Código fiscal provincial (Ley N° 5791), y la Modificación y Actualización de la Ley N° 6298 referente a la Grilla de Calificación Docente. Un punto central fue la aprobación de los Estímulos Fiscales para el Fortalecimiento de la Economía Provincial que quedó sancionada como la Ley 6491, cuyo tratamiento generó debate.

Si bien el bloque justicialista acompañó la aprobación del Presupuesto, el diputado Rubén Rivarola manifestó algunos aportes sobre puntos específicos del gasto y las leyes fiscales. Rivarola objetó el aumento del 10% para la partida de Salud y la inversión del 5,7% para Seguridad, calificándolas de "muy poco" frente a la magnitud de la crisis sanitaria que se avecina y el aumento de la inseguridad en la provincia. En su intervención, el legislador sostuvo que "el gobernador necesita el presupuesto y los jujeños lo necesitan", pero remarcó que las asignaciones a estas áreas demandarán "un número más alto".

Además, Rivarola fue especialmente crítico con la Ley de Estímulos Fiscales. Consideró "injusto" que a los contribuyentes que pagan sus impuestos "religiosamente" se les exija seguir haciéndolo, mientras que a las nuevas inscripciones se les otorguen beneficios como 12 meses sin pagar.

El diputado cuestionó la equidad de la ley al señalar que los beneficios no se están destinando prioritariamente a las Pymes y comercios locales fijos que están luchando por subsistir (muchos de los cuales son embargados por Rentas y ARCA), sino que se estaría dando un trato más favorable a quienes vienen "de afuera".

Noticia en desarrollo...