Trump
Caso Matías Jurado
Ruta Nacional 9
Avenida Urquiza
Coronel Suárez
Caputo
Juntas Militares
Presupuesto 2026
Policiales

Cuádruple choque en avenida Urquiza

El siniestro vial ocurrió cerca de las 11 e involucró a tres autos y una moto.

Martes, 09 de diciembre de 2025 12:13

Un siniestro vial se produjo en avenida Urquiza, a metros de la ex Vieja Estación, que involucró a 3 autos y una moto.

Afortunadamente no ser registraron heridos, solo daños materiales, una de las involucradas, la conductora de la moto, contó a este medio que había frenado por el semáforo en rojo y que el auto que venía por detrás  no pudo frenar a tiempo y la chocó, provocando que la moto saliera hacia el otro carril y causando un choque en cadena con otros dos vehículos.

Por el momento el tránsito se encontraba cortado ya que en el lugar estaba trabajando personal de criminalística y policía de la provincia para esclarecer las causantes del hecho.

 

 

