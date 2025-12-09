20°
Deportes

La "villa" dejó en el camino a Comercio

Pérez, Farfán y Salto anotaron en el triunfo 3 a 1 de Belgrano.

SEBASTIAN CASTRO
Martes, 09 de diciembre de 2025 00:00

Semifinales a la vista. General Belgrano completó ayer el cuarteto junto a Ciudad de Nieva, Cuyaya y El Cruce para disputar las semis del Torneo Continuidad "Hugo Conde" de la Liga Jujeña de Fútbol tras vencer por 3 a 1 a Comercio en "La Tablada".

Le costó más de la cuenta a la "villa" marcar diferencias porque el "azulgrana" hizo su juego en los primeros minutos e incomodó, pero con jugadas aisladas de ambos equipos teniendo como referencia de ataque a Jiménez y Salto buscaron romper el cero. Sin embargo a los 33' apareció César Pérez con un zapatazo fuera del área que dejó son reacción al golero Luna para poner a Belgrano arriba.

Se entonó el equipo de Farjat y con Sallago encarando en el área consiguió una infracción en que terminó en el penal convertido por el golero Farfán para el 2 a 0 parcial. Pero Comercio no se daba por vencido y en una falta a Puca, Farfán le tapó un tiro penal a Paniagua en lo que pudo ser el descuento.

La segunda parte pese a los cambios de Solano en el "azulgrana" no tuvo suerte porque travesaño le devolvió el remate de Machaca. Y a los 12' Solis con un tiro libre asistió a Salta que de cabeza puso el tercer festejo de la "villa". Pasando la media hora el ingresado López achicó ventajas en Comercio ante la inútil estirada de Farfán.

 

