Dos detenidos tras intentar auxiliar a contrabandistas

Dos jujeños, un hombre y una mujer, fueron detenidos por efectivos policiales de la provincia de Santiago del Estero, cuando intentaron auxiliar a contrabandistas de hojas de coca que habían tenido un desperfecto en la camioneta en la cual se trasladaban por la ruta nacional N° 34. Por su parte, los ocupantes de este vehículo se dieron a la fuga por la zona de monte aledaña, a pocos kilómetros de la localidad de Herrera.

El ilícito fue descubierto el pasado domingo por la tarde, cuando transeúntes de la ruta 34 dieron alerta a la Policía acerca de una camioneta marca Toyota Hilux que se encontraba detenida a un costado del camino, sin personas a bordo.

En esas circunstancias, alrededor de las 15.30 arribaron al lugar los agentes de la Subcomisaría de la localidad santiagueña de Herrera y se encontraron con el mencionado rodado.

Por esa razón, los uniformados comenzaron a inspeccionar la camioneta y se hallaron un cargamento de bultos que en su interior tenían hojas de coca en estado natural.

A raíz de esto, el procedimiento continuó con la búsqueda de los sospechosos por la zona de monte de los alrededores del escenario del hecho, mientras algunos agentes se quedaron junto a la camioneta para resguardarla.

Sin embargo, habría novedades cuando minutos más tarde se aproximó al lugar una camioneta Ford Ecosport con dos ocupantes, los cuales no pudieron darse a la fuga al ser interceptados por los agentes.

Tras esto, los efectivos santiagueños pasaron a entrevistarse con un hombre y una mujer, que se encontraba embarazada, oriundos de la provincia de Jujuy. Además, se supo que estos sospechosos intentaron auxiliar a quienes viajaban en la camioneta Hilux porque tuvieron un desperfecto mecánico, de acuerdo a los medios de comunicación de Santiago del Estero.

Al detectarse el rol que ocupaba la pareja en el contexto del contrabando de las hojas de coca, la misma quedó detenida tras la instrucción de la fiscal de turno de la localidad de Añatuya. Además, ordenó su traslado a la subcomisaria de Villa Mailín, como también el secuestro de la camioneta, a escasos kilómetros del escenario de los hechos narrados.

Por otro lado, al cierre de esta edición en la dependencia se aguardaba la presencia de integrantes del Departamento Drogas Peligrosas, quienes debían realizar la inspección química dentro de la camioneta retenida para saber si existía la presencia de alguna otra sustancia ilegal.

Finalmente, con respecto a los prófugos, los efectivos de las localidades cercanas llevaron adelante un rastrillaje por la zona de monte para dar con el paradero de los prófugos que abandonaron la camioneta con las hojas de coca.